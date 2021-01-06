兆豐銀仰光分行明起開業上路 搶新南向融資商機

不畏疫情干擾，兆豐銀行宣布，旗下仰光分行將於明 (7) 日將正式開業，替新南向業務增添全新動能。

兆豐銀行仰光分行去 (2020) 年 4 月獲緬甸央行核准設立仰光分行後，旋即展開籌備工作，但受到新冠肺炎疫情的影響，不僅同仁入境緬甸延後，仰光當地還一度封城，籌備過程波折不斷，最終在日前獲緬甸央行同意獲准。

兆豐銀行表示，緬甸是新南向地區具發展潛力的市場，從 2011 年改革開放以來，僅兩次釋出執照供外銀申請，對外資銀行申設把關十分嚴謹。

兆豐銀行 2016 年初成立仰光辦事處以來，除了積極提供企業商情諮詢，與當地主管機關與同業建立良好互動，並以實際行動善盡社會責任，因此脫穎而出，成為少數成功升格分行的台資銀行。

根據兆豐銀行規劃，仰光分行規劃開業初期以在緬台商、大型外資企業為目標客戶，運用擅長的企金、聯貸及外匯優勢業務，透過總行新南向行動策略小組、商情通報平台，與新南向地區 18 個據點相互串聯，並將善用海外信保基金，協助台商有效獲得融資、資金調度及客製化的一站式服務。

除了提供完善的金融服務，兆豐銀行也將運用核心技能，培育更多當地金融人才，並投入公益，發揮正向影響力，深化在地經營。

兆豐銀行響應新南向政策，積極耕耘東南亞市場長達數十年，於泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等 9 國共有 19 個據點，且能因地制宜，新南向業務市占率位居國銀第一。