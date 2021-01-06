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盤前財經大事搶先讀2021年01月06日

盤前財經大事搶先讀2021年01月04日
盤前財經大事搶先讀2021年01月04日
今日操盤前瞻

台灣 12 月外匯存底
中國 12 月服務業 PMI
美國 12 月小非農就業報告

新股掛牌：富采投控
終止掛牌：晶電、隆達

還有變數？紐交所傳因財長反對 評估恢復中國三大電信下市計畫

紐約證券交易所 (NYSE) 周一推翻日前頒布的涉軍中企禁令讓各界譁然，但據彭博最新報導，由於美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表態反對紐交所執法大轉彎，紐交所將重新考慮是否恢復中國移動、中國電信和中國聯通 (香港) 下市計畫。閱讀全文...

支付寶、微信支付入列！川普下令禁用 8 款中國支付軟體

路透引述美國政府高層報導，美國總統川普周二 (5 日) 簽署新行政命令，將禁止包括螞蟻集團支付寶在內的八款中國支付軟體交易，在總統當選人拜登本月上任前升高美國與北京的緊張局勢。閱讀全文...

預期疫苗削弱前景 對沖基金加碼黃金股空頭部位

2020 年創下十年來最佳表現後，近期黃金在美元跌勢下持續上飆，就在市場看好金價之際，相關文件顯示，對沖基金在 12 月下半月紛紛增加對黃金股的空頭押注，預期新一年金價將因新冠疫苗而受壓回檔。閱讀全文...

鴻海 12 月營收逆轉勝 衝上 7137 億元 月、季、全年同寫新高

鴻海 (2317-TW) 昨 (5) 日公告 12 月營收，受惠 iPhone 12 新機熱銷，月營收 7137.8 億元，月增 4.8%、年增 32.3%；第四季營收 2.01 兆元，季增 55.5%、年增 15.3%，全年營收 5.36 兆元，年增 0.3%，一舉扭轉前 11 月營收衰退的頹勢，單月、單季、全年均創新高。閱讀全文...

GIS-KY 去年 12 月營收彈升至 154 億元 攀近兩年新高 本季不淡

觸控模組大廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 昨 (5) 日公告去年 12 月營收，達 154.31 億元，月增 35.57%、年增 53.26%，創下近兩年單月新高，業成表示，12 月筆電、平板拉貨動能強勁，加上新舊產品交替告一段落，推升營運成長，業成受惠筆電、平板需求延續，今年第 1 季營運可望淡季不淡。閱讀全文...

大立光 12 月營收跌破 50 億元創 5 個月新低 1 月淡季營收續降

大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 2020 年 12 月營收為 49.11 億元，月減 6.35%，創 5 個月以來新低，年減 3.7%，大立光 2020 年全年營收為 559.44 億元，年減 7.9%，進入第一季傳統淡季後，預估 1 月拉貨動能將低於 12 月，不過客戶新設計持續開發中。閱讀全文...

精測擬斥 5.59 億元 啟動三廠擴建計畫

半導體測試介面廠精測 (6510-TW) 昨 (5) 日宣布，為因應未來探針卡及智慧製造新事業發展，擬以自有資金 5.59 億元購置土地，正式啟動三廠擴建計畫，預計 2024 年峻工啟用。閱讀全文...

台積電甩尾續寫新天價 市值衝破 14 兆元同創高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 受惠外資上調目標價至衝破 600 元關卡，法說會前買盤積極卡位，昨 (5) 日股價拉尾盤，收在 542 元，續寫歷史新天價，也是連續 4 日改寫收盤新高，市值突破 14 兆元大關、達到 14.05 兆元，同寫新猷。閱讀全文...

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