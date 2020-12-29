搶高齡化理財 兆豐銀「累積型以房養老」貸款動用才計息

瞄準高齡化社會銀行力推「以房養老」，兆豐銀行宣布推出「累積型以房養老」貸款，有別於多數銀行採按月給付，標榜借款人可彈性運用借貸資金，未動用額度則不會計息，減輕借款人負擔。

根據銀行觀察，銀髮族對於「以房養老」貸款接受度也逐漸提高，兆豐銀行內部資料顯示，109 年「以房養老」貸款，女性核貸金額較去 (108) 年大幅成長 134%，最年輕的申貸年齡更下降至 64 歲。

為減輕「以房養老」借款人負擔，兆豐銀行的「累積型以房養老」貸款，提供民眾可將每月未使用的額度逐月累積，在貸款期間可視情況選擇一次或分次動用，讓借款人獲得穩定月收入的同時，也可透累預留緊急預備金，增加資金運用彈性。

舉例來說，假設借款人以市價 1800 萬元的房子，設定抵押申請「以房養老」貸款，以借款年限 30 年、最高核貸成數 7 成 1260 萬元，每月最高可撥款 3 萬 5 千元。

借款人如果選擇每月只撥貸 3 萬元生活費，剩餘 5 千元計入累積額度，則撥貸至第 5 年底即有一筆 30 萬元額度可隨時運用，且有動用才會計息。相較傳統型的按月定額給付，累積型以房養老的未動用額度部分不會計息，除可減輕借款人負擔，也讓退休生活有一筆可以隨時彈性運用的資金。