新台幣狂升 民眾瘋搶美元保單 注意三大風險避免沒賺還倒賠

新台幣強升，美元保單變便宜刺激買氣強強滾，據金管會最新統計，雖然去 (2020) 年前 10 月投資型外幣保單新契約保費 1152.19 億元、年減 15%，但是美元投資型保單前 10 月卻逆勢熱賣 36.75 億美元，年增達 24%。但買美元保單前務必關注三大風險，才不會吃掉報酬，還賠了本金。

截至去年 10 月，壽險業外幣保單新契約保費收入折合新台幣約 4068.04 億元，年減 3%，跌幅比去年前 9 月的年減 5% 收斂，主要就是受惠美元保單買得嚇嚇叫。

美元保單去年前 10 月新契約保費 136.81 億美元、年增達 16%，成長幅度較前 9 月的 15% 略增。其中，美元投資型保單熱銷 36.75 億美元，年增達 24%，成長幅度較前 9 月的 15% 躍增；而美元傳統型保單 100.06 億美元、突破百億美元大關，年增 14%。

相較之下，外幣保單保費成長主要集中在美元，去年前 10 月澳幣保單新契約保費收入 4.24 億澳元，年減逾 6 成、達 64%，而人民幣新契約保單收入人民幣 8.44 億元，年減 84%，跌勢均未見收斂。

雖然現階段購買美元保單變便宜，不過，外幣保單的保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付幣別皆為外幣，所以在投資外幣保單之前，一定要注意匯率風險、流動性風險、通膨風險等要點，加上閉鎖期較長，最好先詳細了解才不會沒賺到利息，還賠了本金。