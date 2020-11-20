新台幣升不停 央行密函求救金管會 美元保單限額可望調高

新台幣匯率不停漲，傳出央行日前寫信給金管會提出 2 大建議，希望藉重壽險業買美元以減緩匯率升值壓力；對此，金管會今 (20) 日表示，正請壽險公會研議將外幣保單額度從 35% 上限進行鬆綁，不排除拉高到 45%，至於開放壽險業投資海外上限，目前暫不考慮。

新台幣兌美元不斷挑戰 28.5 元關卡，讓央行陷入苦戰，傳出央行總裁楊金龍日前寫了 1 封信給金管會主委黃天牧，提出 2 大建議，對此，保險局長施瓊華證實，央行約在 10 月底、11 月初建議「檢討外幣傳統保單承作上限 35%、及保險法國外投資上限 45%」二項規定。

壽險業的確因為海外投資控管讓美元買盤下降，也因此加深了台幣升值力道，據保險局統計至 8 月底，壽險海外投資餘額達新台幣 18 兆 4763 億元，占壽險可運用資金比率從去年逾 68% 降到 66%，相較 2019 年底只增加 8766 億元，創下近五年同期增加最少的一年。

就連國泰金總經理李長庚日前都表示，以往壽險業資金匯出海外投資，抵消外資匯入，等於是替央行擋子彈，但現在壽險業放緩國外投資，加上今年又有台商資金匯回，央行就少了強力援兵擋子彈，新台幣升值壓力就會比往年大。

李長庚就曾向金管會及央行請命，指出提高壽險業海外投資比重是各國趨勢，台灣不能「逆時鐘」反降低，儘管台灣壽險業的海外投資的比重在全球已堪稱名列前茅，就算不是再提高上限，也希望政府給壽險業的海外避險多點彈性和自由度，以增加操作及匯兌成本的控管效率。

央行也在飽受新台幣升值所苦之際，提出相關建議求救於金管會，其中，外幣保單限額部分，上一次調高額度是在 2018 年 11 月時，當時從 25% 拉高到 35%，金管會表示，在接獲央行來函後，已經請壽險公會研議，由於提高外幣保單額度只要修改國外投資管理辦法，不涉及修法，因此不排除再拉高 10 個百分點到 45%，且目前外幣保單只能承作壽險，也請壽險公會一併研究是否能擴大到外幣健康險。

至於保險業國外投資 45% 法定限額已超過 13 年未調整，由於近來包括韓國、日本都連袂調高國外投資比重，因此也成為央行建言第二項重點，希望藉此鬆綁幫助緩解新台幣升值壓力。

但是金管會表示，國外投資 45% 限額相對算高，在國際金融市場動盪之際，加上美元保單，等於壽險業對國外投資佔比已達 65%，曝險部位已經很高，恐不宜再拉高投資上限。