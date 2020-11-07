〈財報〉廣告業務加速復甦 Roku Q3超亮眼 股價大漲12%以上

串流設備廠 Roku (ROKU-US) 週五 (6 日) 大漲 12% 以上，刷新 52 週新高，係因前一日公布的第三季財報令投資者大為振奮。

財報關鍵數據

EPS： 9 美分 vs. 虧損 40 美分 (Refinitiv 調查的分析師共識)

營收：年增 73% 至 4.52 億美元 vs. 3.66 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識)

第三季新增活躍用戶 290 萬人，使活躍用戶人數達 4600 萬人。

Benchmark 週五公布的分析報告指出，「Roku 超越了先前已調升過的預期，營收總額年成長率達 73%，以及 EBITDA 5600 萬美元，這是因廣告業務加速復甦，尤其是聯網電視的廣告業務。」

Benchmark 不僅將 Roku 目標價自 185 美元調升至 300 美元，也預期該股票「未來進個月會有進一步上漲空間。」

Roku 未提供正式的第四季度指導，僅預期第四季營收成長年率介於 40% 範圍中值。

受惠於疫情期間大眾居家防疫，串流影視成為重要家庭娛樂，有利 Roku 業務表現，此外 Roku 也持續受益於傳統付費電視的剪線潮。

券商 Susquehanna 週五分析報告指出，「我們仍對 Roku 感到正面樂觀，我們將該公司視為少數能實現長期剪線潮與廣告預算轉換趨勢的方式之一，而新冠疫情又加速了此趨勢。」

Susquehanna 也調高對 Roku 的目標價，自 185 美元調升至 275 美元。

Roku 週五上漲 28.30 美元或 12.57%，收 253.36 美元。