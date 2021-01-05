台股成功叩關「萬五」 投信看好市場錢多可望繼續攻高

台股氣勢如虹，2021 年第二個交易日就叩關收在「萬五」，目前台股股價淨值比 (PB) 約 1.9 倍處於相對高位，但因市場資金寬鬆，預期 PB 值仍有上調空間。言下之意，即台股站上「萬五」後還有上攻的空間。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股在資金行情推波助瀾下收在 15000 點整數關卡，股價淨值比 (PB) 也來到 1.9 倍的相對高位，但因全球三大央行持續資金寬鬆，預期台股 PB 未來如攀升至 2.3 到 2.4 倍都算合理區間，也就是今年上半年依然可看到指數再創高峰。

葉獻文指出，一年一度美國消費性電子展 CES 即將於本月登場，根據過往經驗，展覽期間往往能帶動台股投資熱度，且此展以目前最熱門的 5G 為主題，也等於宣告今年科技業的最新發展趨勢，對於相關供應鏈將是一大利多。

針對選股方向，葉獻文表示，短期類股輪動，疫苗提前問世讓資金短期轉往漲幅落後的原物料、水泥等傳產類股。

至於電子類股包括蘋果供應鏈、5G、半導體、高速運算、電動車等題材，仍是中長線推升指數持續向上的主軸。

施羅德投信表示，台股目前評價來到 10 年高點，股價淨值比兩倍、本益比 20 倍，雖然評價偏高，但基本面不錯加上資金面充裕，因此評價雖可能會接近歷史高點，但仍對大盤抱持審慎樂觀態度。

施羅德投信指出，今年以來不只上市股票創新高，上櫃股票也接近過去 10 年高點，但要留意的是，台股呈現部分股票漲多，部份股票卻漲不太動的兩極化態勢，因此選股部分還是需要看個別產業與公司，尤其是在評價墊高之下，指數繼續推升空間有限，投資策略選股優於選市。

