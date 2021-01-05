台泥集團攜手雲朗觀光 打造紅葉谷地熱綠能園區

台泥 (1101-TW) 集團綠能佈局持續推進，今 (5) 日宣布，旗下台泥綠能攜手雲朗集團，在台東紅葉村打造「紅葉谷」(布農族語 Vakangan) 綠能園區，這也將是全台首個結合地熱的再生能源、永續觀光與地方共生共榮的示範園區。

台泥表示，「紅葉谷綠能園區」目前進入地熱探勘井鑽探的籌備階段，將引進與美國、紐西蘭等先進國家同級的調查與評估技術進行探勘，未來也將與地方村民討論合作地熱資源的再利用。

依照計畫，台泥綠能將在 3 公頃的區域內建設一座約 1MW 的地熱發電廠，正式發電運轉後，也將成為宜蘭清水地熱外，全台第二個地熱發電基地；此外，台泥綠能也將結合雲朗集團在觀光領域的專業，並計劃與台東當地遊程及民宿業者合作，建立旅遊平台發展綠色能源、循環經濟。

據了解，地熱發電是再生能源中可以 24 小時連續發電的基載穩定能源，且地熱發電是利用地球內部的高溫地層水推動汽輪機發電，搭配尾水回注技術達到取熱不取水的資源循環利用，取代煤炭、天然氣或核燃料，是一種更乾淨的發電方式。

台泥集團近年營運朝向再生能源、永續共存發展，去年開放花蓮和平水泥廠部分場域，打造全台灣第一個開放生態循環工廠「台泥 DAKA」去年全年累計造訪旅客逾 250 萬人次。

台泥強調，此次紅葉谷也將借鏡 DAKA 的經驗，向南延伸至台東，形成台灣東海岸的完整據點，讓永續發展、企業投資、社會參與、與地方發展和諧並存。