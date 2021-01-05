〈旭暉應材展望〉陸OLED產能陸續開出年增逾8成 營運添動能

根據市調機構 OMIDA 預期，中國今年將有 7.5 萬片柔性 AMOLED、1.5 萬片剛性 AMOLED 產能開出，今年中國 6 代 AMOLED 面板月產能可望達到 19.5 萬片、較去年增逾 8 成，金屬遮罩廠旭輝應材 (6698-TW) 營運可望受惠。

旭暉應材表示，近期客戶下單動能確實增溫，看好在中國 OLED 面板廠 6 代新產線逐步開出下，成為營運主力動能之一，不過，第 1 季有農曆新年影響工作天數，預期第 2 季起營運貢獻才會逐步浮現。

OMIDA 指出，去年受疫情衝擊、華為禁令影響，全球 AMOLED 出貨量呈現衰退，出貨量達約 4.54 億片，年減 3.6%，其中，剛性 AMOLED 出貨量衰退至 2.13 億片，年減逾 3 成，柔性 AMOLED 則在蘋果、華為手機貢獻下，出貨量逆勢成長達 2.41 億。

雖然在疫情、禁令雙重影響下，但中國面板廠 6 代 OLED 面板產能擴張計畫並未停止，包含京東方等 5 家廠商仍在去年底開出 6 代線新產能，依據 OMDIA 資料顯示，天馬擴充 AMOLED 月產能 3 萬片最多，京東方、華星光電、維信諾、和輝光電則各擴充月產能約 1.5 萬片。

展望今年，OMIDA 預期，中國剛性 AMOLED 供應商將進入一線品牌供應鏈，柔性 AMOLED 供應商則將面臨成本競爭壓力，但隨著中國廠商產能不斷開出，AMOLED 產能可能出現供過於求的狀態，其中，柔性 AMOLED 價格仍高，主力仍在高階手機應用上，預期今年中階智慧手機滲透率仍低。