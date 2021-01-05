〈旭暉應材展望〉柔性CVD鍍膜拚Q2放量 轉投資宏碩貢獻穩定

精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 隨著中國 6 代 OLED 面板開出，營運逐步好轉，加上去年下半年轉投資宏碩，跨入半導體產業，建立營運另一隻腳，法人認為，旭暉應材去年全年已達損平、維持獲利，新跨入的柔性 CVD 鍍膜產品，可望在第 2 季正式放量出貨，並藉此打入中國最大面板廠京東方供應鏈。

旭暉應材指出，去年中國黃石廠擴大投資的柔性面板級封裝遮罩塗層產線，去年底設備完成進駐，目前約有 4-5 家中國面板廠接洽、送樣驗證中，其中 2-3 家廠商預計農曆年後可望正式出貨，估第 2 季起對營運將有明顯貢獻，但並未透露客戶名稱。

法人認為，中國面板廠除京東方外，包含華星光電、維信諾等均是旭暉應材金屬遮罩客戶，在既有合作基礎上，旭暉應材可望在柔性 CVD 鍍膜產品上深化與中國面板廠合作關係，新產品也有機會打入京東方供應鏈。

中國目前占全球 OLED 市場約四成，但現階段相關 CVD 封裝塗層仍主要掌握在 Sewoo、三星等韓廠手中，韓廠整體月產能約為 200 片，根據旭暉應材規劃，黃石新廠初期柔性 CVD 封裝塗層產線月產能將可達 40-50 片，將躍升中國最大供應商，加上近年中國廠商為降低對韓廠依賴，旭暉應材將藉此受惠。

另一方面，旭暉應材為避免單一產品、單一市場風險，去年斥資約 2.7 億元轉投資微波真空管設計生產商宏碩，取得宏碩約 43.55% 股權，正式跨足半導體、國防領域，也自去年下半年起貢獻營運，隨著國內半導體需求強勁，營運貢獻可望再優於去年。