中小尺寸面板價格持穩向上 明年OLED手機面板滲透率將達38%

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (16) 日舉辦產業預測研討會，顯示器研究處研究協理范博毓表示，今年中低階手機需求逆勢成長，帶動中小尺寸面板價格自第 2 季起持穩向上，高階機種 OLED 面板雖然相對疲弱，但在品牌廠擴大導入後，明年 OLED 面板滲透率將提升至 38%，年增 5 個百分點。

范博毓指出，受疫情衝擊，今年 OLED 手機滲透率下修至 33%，但預期在貿易戰、華為禁令等事件逐步發酵後，明年高階機種導入 OLED 比例仍將成長，而統計目前全球 OLED 面板供給仍以韓廠為主，三星拿下逾 8 成市占、LG 也有 5%，中國面板廠則占近 1 成。

觀察今年手機面板市場變化，范博毓分析，今年第 2 季起需求回升，其中又以中低階機種需求最為強勁，在廠商預期性促銷備貨下，帶動 LTPS、a-Si/IGZO 第 3 季價格穩健緩漲，月漲幅約達 5%，第 4 季價格也可望持穩，而今年兩者在手機面板應用比例將各達 37.7%、28.9%。

大尺寸面板方面，集邦分析，韓廠不敵中國面板廠產能競爭，年底計畫退出大尺寸 LCD 市場，將使讓中國面板廠掌握全球約六成產能市占，而疫情也帶動電視、筆電面板需求成長，估第 4 季面板價格仍將維持高檔，但明年隨著中國新產能加入後，供過於求狀況將緩解，整體供需將趨近平衡。