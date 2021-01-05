郭明錤看好蘋概股 新品AirTags可望推出

天風國際分析師郭明錤最新預期蘋概股今年第一季股價將出現一波反彈行情，主要在於 Apple 會計年度第一季的數據表現有機會優於預期。同時今年 Apple 有機會推出市場期待已久的 AR 設備 AirTags 物品追蹤器以及其他新產品。

郭明錤認為 Apple 業績將受惠於優於預期的產品需求、iPhone 產品組合改善、與中國出貨恢復成長等。而這優於預期的結果，可望降低市場對 Apple 硬體產品在今年上半年庫存修正的疑慮，蘋概股將能受惠。

郭明錤指稱以蘋概股股價漲幅來看，在去年第四季相對於全球市場是表現相對落後，主要在於預期 AirPods 2021 年出貨增長速度不如預期，以及中國廠間擴大競爭的影響。

但這利空已反應，考量到透過從海外競商取得訂單成長的展望不變與陸廠垂直整合帶來的長期競爭優勢，他們預測 Apple 優於預期的 2021 會計年度第一季財報可望推升近期 A 股 Apple 供應鏈股價。

(圖片: AFP)

天風國際預期 iPhone 出貨量在 2021 年會計年度第一季年增 20%，至 8500 萬～9000 萬支，iPhone 12 系列占整體出貨約 65%～70%。當中 iPhone 12 Pro 系列需求優於 12 與 12 mini，因此有利於改善 iPhone ASP。

此外，天風國際正面看待 iPhone、iPad、Apple Watch 與 MacBook 在 2021 年的成長。其中對蘋概股最重要的 iPhone 與 Apple Watch，他們預期兩者 2021 年出貨量將均成長 15%～20%，分別達 2.3 億支與 4100 萬支。

在供應鏈緊俏與需求強勁下，他們認為市場會降低對 Apple 硬體產品在今年上半年可能面臨庫存修正風險的疑慮。

雖然他們認為 A 股蘋概股股價有機會反彈，但個股走勢強弱分歧較為明顯。

他們認為具備下列 3 個特色的供應商，是市場關注的焦點。第一是具備新業務 NPI 能見度、第二則是能滿足 Apple 海外生產需求能力，第三為 2021 年新產品 / 新技術明顯受惠者。

就目前觀察，滿足上述 3 個條件中至少一個條件的供應商，包含立訊精密 (Apple Watch 垂直整合與 iPhone 組裝出貨)、三安光電 (mini-LED)、鵬鼎控股 (PI 升級成 MPI/LCP、毫米波市占率提升)、東山精密 (PI 升級成 MPI/LCP、毫米波市占率提升)、環旭電子 ( AirTag、新款 AirPods)、長電科技 (AirTag、新款 AirPods)、中石科技 (散熱方案升級) 與長盈精密 (Apple Silicon MacBook 與 AR 裝置)。

最後郭明錤預期今年 Apple 將推出 AirTags 物品追蹤器。AirTags 將可幫助用戶追蹤鑰匙、錢包和背包等個人物品，並在用戶與被標記物品分離時在 Apple 設備上發出訊息。

