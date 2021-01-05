新台幣升破28元大關 經長：政府會協助受影響產業 長期應轉型升級

熱錢持續湧入新台幣匯市，新台幣今 (5) 日一度強升破 28 元大關，再度改寫歷史紀錄，但台幣強升也將影響產業獲利，對此，經濟部長王美花今受訪回應，由於弱勢美元，加上台灣經濟表現良好，才會讓台幣有升值壓力，但政府會協助受影響產業，認為長期台灣產業應提升附加價值。

王美花表示，不只新台幣強升，台灣許多競爭對手貨幣也同步走升，反映的是弱勢美元趨勢，加上台灣經濟表現較佳，才會有這樣的升值壓力。

市場擔心，新台幣走升將不利產業獲利、發展，對此，王美花表示，自己身為央行理事一員，在理監事會議中也清楚描述產業狀況，一方是出口未受關稅影響的資通訊、半導體產業，另一方則是受關稅影響的傳產，因此若廠商同時面臨關稅、新台幣升值壓力，後續如何管理、因應，政府會持續和廠商溝通。

王美花進一步指出，今年有很多工作要推行，除了推動台灣產業升級外，認為傳統產業長期也應朝向提升附加價值方向努力，這也是今年推行工作之一。

另一方面，美國去年底針對台灣等地輪胎發布的反傾銷初判結果，王美花表示，初判結果稅率很高，但最終仍要看終判結果，期間還會有產業損害調查，因此台灣在這段時間提出回應、說明，周四 (7 日) 經濟部貿易局也將邀集廠商進行討論。