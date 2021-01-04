〈焦點股〉鴻海強漲直逼百元大關創3年新高 鴻家軍買氣強強滾

鴻海研究院今 (4) 日上午舉行揭牌儀式，創辦人郭台銘致詞時指出，台灣要多幾個護國神山，鴻海至少要能看到台積電 (2330-TW) 的方向盤，與此同時，鴻海吸引買盤進駐，股價開高走高，盤中衝上 98.6 元，大漲逾半根漲停板，創 3 年新高，鴻家軍全線氣勢如虹，包括榮創 (3437-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、廣宇 (2328-TW) 及天鈺 (4961-TW) 等均亮燈漲停。

郭台銘與鴻海現任董事長劉揚偉睽違一年再度同台，為集團轉型壯大信心。郭台銘表示，台灣不能只有一個台積電，護國神山應該要多幾座，強調鴻海正在邁向下一代組裝業發展，不能趕上台積電，但至少要看到台積電的方向盤。

鴻海近日買氣強強滾，在 2020 年封關日站上 90 元大關後，今日再度帶量拉出一根長紅 K 棒，盤中強漲逾 7%，最高來到 98.6 元，創 2017 年底以來的新高，截至中午 12 點半，成交量也已爆出 18 萬張大量，為前一個交易日的六倍。

泛鴻海集團股同樣氣勢如虹，其中，乙盛及廣宇配合集團全力搶進車用、工業等領域，加上特斯拉宣布在中國市場大降價，激勵兩檔個股連袂攻上漲停。此外，榮創、天鈺同步亮燈漲停，建漢、台通、中揚光、鴻準等盤中也有逾 5% 的漲幅。

在電動車零組件模組化趨勢下，法人看好，乙盛可望爭取更多大型零組件及模組產品，對營運將有正面助益。而廣宇也開發連接馬達的電池高壓線束、控制車用電子的低壓線束及感測器等產品，未來有機會成為鴻海集團車用產品的主要供應商，有助公司搶攻中國及東南亞電動車市場。

鴻海集團旗下的驅動晶片廠天鈺日前召開法說指出，目前已有夏普、旺宏 (2337-TW) 的產能支援，明年全產品線包括驅動晶片、電源管理晶片與電子標籤等，都將持續成長，第四季營收可望維持高檔。天鈺去年 12 月以來股價狂飆，今日再度衝上漲停價 135 元，累計漲幅高達 313%。