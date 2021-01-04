美第二波刺激過關 全球股市收新高

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國終於簽署第二波疫情紓困法案，房市數據持續展現亮眼表現，初領失業救濟金人數 78.7 萬人，低於預期的 83.5 萬人，美國大型股上漲 1.4%，小型股則下跌 1.5%；

2. 英國國會通過脫歐協議，英國脫歐過渡期正式結束；中國與歐盟達成協議，此項協議主要針對解決歐洲企業進入中國市場和雙方企業公平競爭等問題，另一方面，歐盟與德法國 12 月製造業採購經理人數值持續維持擴張，歐洲股市小漲 0.3%。

新興市場

1. 中國央行重申穩健貨幣政策，奠定了短期間內維持寬鬆的立場，但在信用市場出手限制銀行的房地產貸款上限，12 月份製造業與服務業採購經理人指數皆較上個月份滑落，但在消費和電動車類股強勁表現帶動中國股市上漲 4.2%；

2. 台灣 12 月份製造業採購經理人指數繼續上攀至 59.4，優於前期的 56.9，在玻陶股和航運類股的強勁帶動下，台灣股市上漲 2.8%。

債券市場

1. 各國股市紛紛收高，美國 10 年期公債殖利率下滑，但 2 年期則上升，長短期利差小幅縮小，美國政府債券上漲 0.2%；

2. 在利差進一步縮小的幫助下，全球高收益債券上漲 0.6%，新興市場債券則上漲 0.4%。

原物料、匯率

1. 美元看空部位來到相對高點，美元指數下跌 0.3 %；刺激法案通過，黃金上漲 0.8%，價格收在 1,898 盎司美元；

2. 美國原油庫存驟降，上週原油庫存超預期減少 610 萬桶，布蘭特原油站穩 51 美元關卡，油價上漲 0.8%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/1/4（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/1/1）

資料來源: Bloomberg，2021/1/4（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/1/1）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國最重要選舉來襲

美國參議院共和與民主兩黨分別掌控 50 與 48 席，即將到來的喬治亞州補選將決定 2 名席次由哪黨掌握，若是民主黨能全拿，美國急需的更多刺激法案就可望通過，有助勞動市場加速復甦。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/30。

2. 看空美元？小心短期反彈

隨著美元指數跌破 90，大部分投資人認為明年美元將繼續貶值，但若從美元指數期貨投機淨部位近一年變化來看，放空的力道已經開始變小，美元指數可能迎來反彈。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/30。

3. 全球補庫存，航運價格飛天

全球需求再起帶動拉貨需求，但是目前缺箱和缺工的問題嚴重，造成市場供不應求，國際航運報價早已從 5 月底開始狂漲至不可持續的水準。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/4。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/4。

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