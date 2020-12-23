Omdia：三星電子有望連15年維持全球電視銷售冠軍地位

根據市場研究機構 Omdia 在週三 (23 日) 發布的報告，受惠於新冠肺炎疫情帶動電視需求旺盛，三星電子預計在今年將售出 4902 萬台電視，連續第 15 年維持全球電視銷售冠軍地位。

報告中指出，三星電子在今年前三季共出貨了 3,392 萬台電視，預估今年全年的銷售量將達到 4,902 萬台，較去年增長 11.2%，並創下 2014 年以來年度銷售數字新高。在 2014 年，三星共售出了 5,294 萬台電視。

報告中也預估，今年全球電視機銷售量將達到 2.383 億台，超過去年的 2.291 億台。此一數據較 Omdia 先前在 9 月份的預估高出 3.8%，並預期將是自 2015 年以來的最高全球電視年度銷量。

市場研究人員表示，由於新冠肺炎疫情迫使更多人留在家中，全球對電視機的需求大幅增加。不過，隨著電視製造商轉向線上銷售，以降低產品價格，今年全年電視機銷售額預計將微降至 977.9 億美元，低於去年的 1546.7 億美元。

Omdia 先前表示，三星顯示正在積極開發結合量子點與 OLED 技術的新一代的「QD-OLED」顯示器技術，預期該技術最早將可在明年第三季實現商業化。

市場研究人員預測，三星在 8.5 代產品線上生產的 QD-OLED 面板產量能達到 30,000 片，並將適用於 55 吋、65 吋、78 吋和 82 吋等大型電視。

三星顯示高管表示，公司最早可以在 2021 年底 2022 年初發布新一代的 QD-OLED 電視。該名高管表示：「公司已設定了在 2021 年實現 QD-OLED 面板商業化的目標，但尚未確認具體的時間表。」