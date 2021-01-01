馬斯克豐收的一年！超級富豪2020年增加1.8兆美元資產 

2020 年動盪不安，但超級富豪卻加快累積財富的速度，全年增加 1.8 兆美元資產，這當中以特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克身價成長最迅猛 (增加 1420 億美元)，亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯則以 1900 億美元的身價繼續蟬聯首富寶座。

彭博億萬富豪指數顯示，2020 年全球 500 大富豪淨資產合計達到 7.6 兆美元，較去年增加 31% 或 1.8 兆美元，是指數問世八年來最大漲幅。如果從 3 月美股低點算起，富豪資產一共猛增 3 兆美元。

增加的財富主要集中在前 0.001% 富豪身上，前五大富豪如今身價都超過 1000 億美元，超過 500 億美元的也有 20 人。

前五大富豪如下：

亞馬遜創辦人貝佐斯：1900 億美元 (全年增加 754 億美元) 特斯拉執行長馬斯克：1700 億美元 (全年增加 1420 億美元) 微軟創辦人比爾 ‧ 蓋茲：1320 億美元 (全年增加 186 億美元) LVMH 集團執行長阿諾特：1140 億美元 (全年增加 91.5 億美元) ​​​​​​​臉書執行長祖克伯：1040 億美元 (全年增加 252 億美元)​​​​​​​

拜特斯拉股價飛漲之賜，馬斯克身價在周四 (31 日) 收盤達到 1700 億美元，目前排名全球第二，過去一年淨資產增加 1420 億美元。

貝佐斯過去一年來身價爬升 754 億美元，光是他和馬斯克兩人一年來的財富就增加逾 2000 億美元，足以讓美國 1 億民眾領取 1000 美元現金支票，凸顯財富差距並引發富人稅呼聲。

疫情嚴重打擊房地產大亨，但疫情也帶來意外的商機，受益者包括雲端視訊服務 Zoom(ZM-US) 創辦人袁征、線上二手車銷售網站 Carvana.com 的加西亞父子檔 (Garcia)，以及因比特幣熱潮重返富豪榜的溫克勒佛斯孿生兄弟 (Winklevoss twins)。

此外，疫苗研發讓 Moderna(MRNA-US) 的法裔創辦人 Stephan Bancel 和創立 BioNTech(BNTX-US) 的德國科學家沙辛 (Ugur Sahin) 聲名大噪。

美國除外地區裡，中國富豪財富增加最多，有「孤狼」稱號的農夫山泉創辦人鍾睒睒以 798 億美元擠下印度電信大亨安巴尼 (Mukesh Ambani)，成為亞洲首富。

但中國對科技業加強監管，並且在香港推行高度爭議的國安法，打擊阿里巴巴 (BABA-US) 創辦人馬雲以及香港富豪的財富。

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