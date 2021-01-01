新冠病毒變異衝擊2021原油前景 分析師料：價格回升不了多少

鉅亨網編譯許家華 2021年1月1號6點44分

路透社週四 (31 日) 一項調查顯示，由於新冠病毒出現變異，以及相關旅遊限制威脅到已經很疲弱的燃料需求，2021 年原油價格恐怕回升不了多少。

路透社在 12 月下半針對 39 位經濟學家和分析師做的調查顯示，他們預期明年 Brent 原油每桶平均價格在 50.67 美元。

此結果高於上個月所做的調查數據，上個月調查顯示，分析師預期明年 Brent 原油均價在 49.35 美元，但仍與 Brent 原油週四交易價格 51 美元相去不遠。

該調查顯示，WTI 原油期貨價格預計 2021 年每桶均價在 47.45 美元，同樣高於 11 月時分析師共識預期的 46.40 美元，但也與週四 WTI 原油每桶交易價格近 48 美元差距不大。

英國本月出現新冠變異病毒，提高再次重新施行活動限制與居家防疫令的可能性，加上疫苗分段推出，恐進一步縮限價格漲勢。

分析師指出，原油需求的復甦將端視疫苗的分發速度，一些分析師預期原油價格要到 2022 年末或甚至 2023 年才會返回疫情爆發前的水準。

OANDA 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「病毒出現變異，可能讓前景更加複雜，並引發更嚴厲的封鎖措施，這將削弱第一季的原油需求前景。」

「今年上半年的重點將落在是否追加封鎖措施，以及 OPEC + 謹慎的提高產量。」

OPEC+ 已同意自 1 月 1 日起每日增產 50 萬桶。OPEC+ 預計 1 月 4 日召開政策討論會議，其中包括 2 月是否再放寬生產限制 50 萬桶 / 日的討論。

德國商銀 Carsten Fritsch 表示，「倘若 OPEC + 太快放寬生產限制，價格會有受挫的威脅，但如果過度謹慎且價格大幅上漲，價差會快速上升，美國頁岩油產量也可能再次上升。」

Brent 原油期貨價格和 WTI 原油期貨價格今年迄今均跌逾 20%，但 Brent 原油自 4 月觸及 20 年多低點每桶 15.98 美元之後，價格已經上漲 3 倍多。