認列投資利益 中天、合一前3季虧轉盈

中天 (4128-TW) 與合一 (4743-TW) 今 (13) 日公布財報，受惠認列投資利益，兩家公司前 3 季獲利均較去年同期由虧轉盈，中天前 3 季稅後純益 24.66 億元，每股純益 6.23 元；合一純益 3.26 億元，EPS 0.92 元。
中天第 3 季營收 3.88 億元，季減 1.02%、年增 6.59%；毛利率 41.22%，季增 2.23 個百分點、年增 1.48 個百分點；營利率 - 20.21，虧損較上季、去年同期增加；稅後純益 5.55 億元，季減 73.44%、年增 1442%，每股純益 1.41。
中天前 3 季 11.96 億元，年增 12.84%；毛利率 39.87%，年增 0.64 個百分點；營利率 - 12.84%，虧損較去年同期小幅增加；稅後純益 24.66 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 6.23 元。
合一第 3 季營收 194 萬元，季減 93.87%、年減 58.99%；毛利率 78.02%，季減 11.69 個百分點、較去年同期由負轉正；營利率 - 6672.19%，虧損較上季、去年同期增加；稅後純益 2265 萬元，季減 95.4%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.06 元。
合一前 3 季營收 3685 萬元，年增 231.97%；毛利率 80.07%，較去年同期負轉正；營利率 - 1275.31%，虧損較去年同期小幅收斂；稅後純益 3.26 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.92 元。
合一日前召開法說，其中備受關注的糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 ON101，由於產品具有功效性，申請美國 FDA 醫材認證受阻，預計明年第 1 季前提出申覆；異味性皮膚炎 / 過敏性氣喘新藥 FB825 臨床試驗有所斬獲，以及嚴重嗜中性球氣喘新藥 FB704A 最快 2021 年完成試驗。