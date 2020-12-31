〈陸股盤後〉A股三指數齊漲 創業板指今年狂飆65% 一枝獨秀

今 (31) 日為 A 股今年最後一個交易日，今年表現不俗的 A 股開盤立即走高，即便午盤後一度拉回，但在買盤的簇擁之下，A 股三大指數紛紛收在今日幾乎最高點位置，為今年盤勢畫下完美句點。

美元在近一周回貶後，資金在年末時瘋狂追逐風險性資產，這帶動本周陸股走勢。在人氣回溫之下，今日滬深兩市成交金額逼近 1 兆人民幣，達 9617 億人民幣，較前一個交易日上升 1200 億人民幣。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證上漲 1.72%，報 3473.07 點，創 2018 年 2 月以來新高；深證上漲 1.89%，報 14470.68 點，創 2015 年 7 月以來新高；創業板指上漲 2.27% 報 2966.26 點，創 2015 年 7 月以來新高。

從今年表現來看，上證累積上漲 14%，深證大漲 39%，創業板指狂飆 65%，傲視全球。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 30.78 億元，其中滬股通買超人民幣 15.65 億元，深股通買超人民幣 15.13 億元。今年北向資金合計買超 2089 億人民幣。

對於新的一年不少中資券商紛紛發表展望：

國盛證券認為，隨著疫情衝擊全球經濟的影響慢慢減輕，無論是基本面、還是流動性均將回歸到過去水準。不過明年產業、個股走勢分歧情況會更嚴重，氣更重於估值，選股更重於擇時。

山西證券指出以中期來看，市場正處於資金寬鬆效應逐漸減弱的環境，產業龍頭公司較具優勢。在指數仍處在上升格局中，且流動性仍充裕的情況下，建議投資人重點關注滬深 300 指數內具成長題材龍頭股的上漲機會。

華安證券認為新的一年投資人可以把握三大趨勢的投資機會，一是周期性產業前景佳的上游大宗商品和中游製造，如非鐵金屬、化工、機械等類股；二是產業前景延續今年好光景的族群，甚至受惠十四五計劃的科技股；三是處於在景氣底部、持股數量低、估值低的金融類股。

