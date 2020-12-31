台積創高完美封關 台股漲44點收14732點 2020年大漲2735點

台股今 (31) 日封關，台積電續創新天價，帶動指數早盤一度衝上 14760 點，改寫歷史新高，但在結帳、作帳兩股力道拉鋸下，大盤呈震盪整理，鴻家軍、IC 設計與航運股仍獲買盤追捧，加權指數終場前爆出近 200 億元大量，以 14732.53 點作收，上漲 44.83 點，成交值 2573.62 億元。台股周線、月線、季線、年線全面收紅，完美封關，累計 2020 年共大漲 2735.39 點。

美股周三全面收漲，半導體類股漲勢強勁，台積電 ADR 續創歷史新高，台股現貨同步走揚，終場收在全日最高 530 元，再寫新天價，市值達到 13.76 兆元，同寫新猷。聯電 ADR 大漲逾 4%，但今日開高走低，盤中賣壓出籠後，一度跌至 45.9 元，終場收 47.15 元，跌幅約 2.4%。

其他權值股普遍偏弱，包括大立光、日月光投控、南亞、玉山金及中鋼等，均在盤面下震盪；台達電、台塑化、世界、巨大、微星等相對有撐。鴻海股價陷盤整小漲作收，但今天是 2020 集團作帳的最後一天，鴻家軍表現不俗，榮創、乙盛 -KY、天鈺亮燈漲停，台揚、廣宇、正達、台通、中揚光、建漢、京鼎等漲勢也相當強勁。

聯發科連日走揚後，今日在平盤附近整理，終場收小紅，但資金持續輪動至具題材的 IC 設計股，系微、凱鈺登上漲停，威盛、聚積、通佳、新唐、義隆、鑫創等表現也不俗。不過，敦泰中午 12 點左右，突然出現巨量賣壓，股價瞬間翻黑並暴跌逾 4%，因而觸發盤中冷卻機制。

國際運價居高不下，航運股歷經歷史天量後回檔，今天再度躍居盤面焦點，貨櫃航商長榮尾盤拉高，大漲逾半根停板站上 40 元，陽明、萬海同步吸引資金挹注。

新冠變種病毒侵台，再度觸發防疫警報，口罩股率先表態，康那香、南六、恆大及美德醫療 -DR 大漲 2-4%；清潔用品大廠毛寶一度亮燈漲停；杏輝、熱映、健喬等也有 1% 以上的漲幅；不過，取得衛福部二期臨床試驗核可的高端疫苗，今日股價開高走低，重挫逾 6%。