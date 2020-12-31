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台積創高完美封關 台股漲44點收14732點 2020年大漲2735點

台積創高完美封關 台股漲44點收14732點 2020年大漲2735點。(圖：AFP)
台積創高完美封關 台股漲44點收14732點 2020年大漲2735點。(圖：AFP)

台股今 (31) 日封關，台積電續創新天價，帶動指數早盤一度衝上 14760 點，改寫歷史新高，但在結帳、作帳兩股力道拉鋸下，大盤呈震盪整理，鴻家軍、IC 設計與航運股仍獲買盤追捧，加權指數終場前爆出近 200 億元大量，以 14732.53 點作收，上漲 44.83 點，成交值 2573.62 億元。台股周線、月線、季線、年線全面收紅，完美封關，累計 2020 年共大漲 2735.39 點。

美股周三全面收漲，半導體類股漲勢強勁，台積電 ADR 續創歷史新高，台股現貨同步走揚，終場收在全日最高 530 元，再寫新天價，市值達到 13.76 兆元，同寫新猷。聯電 ADR 大漲逾 4%，但今日開高走低，盤中賣壓出籠後，一度跌至 45.9 元，終場收 47.15 元，跌幅約 2.4%。

其他權值股普遍偏弱，包括大立光、日月光投控、南亞、玉山金及中鋼等，均在盤面下震盪；台達電、台塑化、世界、巨大、微星等相對有撐。鴻海股價陷盤整小漲作收，但今天是 2020 集團作帳的最後一天，鴻家軍表現不俗，榮創、乙盛 -KY、天鈺亮燈漲停，台揚、廣宇、正達、台通、中揚光、建漢、京鼎等漲勢也相當強勁。

聯發科連日走揚後，今日在平盤附近整理，終場收小紅，但資金持續輪動至具題材的 IC 設計股，系微、凱鈺登上漲停，威盛、聚積、通佳、新唐、義隆、鑫創等表現也不俗。不過，敦泰中午 12 點左右，突然出現巨量賣壓，股價瞬間翻黑並暴跌逾 4%，因而觸發盤中冷卻機制。

國際運價居高不下，航運股歷經歷史天量後回檔，今天再度躍居盤面焦點，貨櫃航商長榮尾盤拉高，大漲逾半根停板站上 40 元，陽明、萬海同步吸引資金挹注。

新冠變種病毒侵台，再度觸發防疫警報，口罩股率先表態，康那香、南六、恆大及美德醫療 -DR 大漲 2-4%；清潔用品大廠毛寶一度亮燈漲停；杏輝、熱映、健喬等也有 1% 以上的漲幅；不過，取得衛福部二期臨床試驗核可的高端疫苗，今日股價開高走低，重挫逾 6%。

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