〈焦點股〉資金輪動搶進IC設計股 系微漲停、驅動IC雙雄激昂

台股今 (31) 日早盤再度改寫歷史新高，但隨即震盪整理，幾度翻黑，盤面上，向來受內資法人青睞的 IC 設計族群，也持續吸引資金進駐，BIOS 大廠系微 (6231-TW) 受旗下韌體方案搭載 Intel Evo 筆電量產出貨激勵，股價亮燈漲停創波段新高；驅動 IC 雙雄聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW) 早盤一度大漲 5%。

IC 設計指標股聯發科連日走揚後，今日在平盤附近震盪整理，但資金輪動至具有題材的 IC 設計股，系微、天鈺 (4961-TW) 強勢登上漲停，威盛、聚積、通佳、新唐、義隆、鑫創等多檔漲勢也不俗。敦泰早盤一度大漲逾 5%，但在中午 12 點左右，突然出現巨量賣壓，股價瞬間翻黑並暴跌逾 4%，因而觸發盤中冷卻機制，跌幅也隨之收斂。

中國 IC 設計大廠匯頂發出漲價通知，2021 年元月起調漲部分觸控 IC 報價三成，主要競爭對手敦泰也坦言，市場供給確實吃緊，正評估是否跟漲。展望明年，敦泰為因應客戶需求，已與晶圓代工廠談妥明年產能，估較今年提升至少 1 成，觸控與驅動整合 IC(IDC) 出貨估年增 1 成，市占率目標為 40%，將與聯詠競爭龍頭地位。

由於 8 吋晶圓產能吃緊，聯詠為確保足夠晶圓供應量，加上後段封測成本上揚，包括大尺寸 DDI、TDDI(觸控季驅動整合晶片)、PMIC(電源管理 IC)、TCON(時序控制晶片) 等價格皆已調漲，獲利可望隨之提升，在歐美、中國節慶帶動下，觸控晶片需求暢旺，預計第四季營收將達 218-225 億元，挑戰連續四季改寫新猷。

受惠宅經濟需求延續，面板驅動 IC、PMIC 市場仍供不應求，天鈺各產品線面臨缺貨與客戶追單狀況，不過，目前已有夏普、旺宏 (2337-TW) 的產能支援，明年全產品線包括驅動晶片、電源管理晶片與電子標籤等，都將持續成長。此外，天鈺手機 OLED 驅動晶片也有斬獲，已切入手機品牌供應鏈，最快明年底就會開始貢獻營收。

IC 設計族群躍居盤面焦點，BIOS 大廠系微表示，宏碁、HP 與聯想等客戶已在採 Intel Evo 平台設計的全新輕薄筆電中，選用系微旗下的韌體解決方案，並已量產出貨，可望成為系微新一波營運動能，激勵系微今日股價攻上漲停，站上百元大關，並鎖在 109.5 元，創波段新高。