南美遭遇乾旱危機 商品分析師：Q1黃豆漲幅上看40%

近期南美洲天氣異常乾燥，而且考量到反聖嬰現象以及即將進入新的太陽黑子周期，缺水情況可能延續，商品分析師預估，供需失衡可能使黃豆價格 2021 年第一季漲幅達 40% 以上。

Teucrium Trading 近期發布報告表示，今年南美持續性的乾旱，可能會對巴西這個黃豆最大出口國造成不可彌補的損害。

天氣因素已使黃豆期貨價格從最近的每蒲式耳 12.43 美元上漲至每蒲式耳 18 美元，大漲 44%。與三月的每蒲式耳 8.22 美元相比，黃豆價格已飆升近 120%。

Teucrium 創辦人兼執行長 Sal Gilbertie 表示：「目前南美洲氣候有點太乾燥，令人不舒服，未來三個月可能導致原物料歉收。」

引發價格飆升的另一大原因是中國強勁的需求，自 2019 年中國爆發非洲豬瘟後，中國今年需要更多的穀物來飼養牲畜。根據標普全球最近的報告，去年非洲豬瘟導致超過 2 億隻中國豬隻遭到撲殺。

據美國農業部估計，中國將在 2020-2021 年度進口 1 億公噸黃豆，與 2018-2019 年度相比成長 21%，Gilbertie 表示 ：「中國進口的黃豆數量創下歷史新高，也可能有利於美國黃豆的出口。」

展望未來，氣候因素將推動黃豆價格在 2021 年初進一步上揚，WeatherBell Analytics 農業氣象學家 Joe D’Aleo 表示，考慮到反聖嬰現象以及即將進入新的太陽黑子周期，氣候通常會變得較為乾燥，可能會影響到明年的收成。

Hackett Financial Advisors 總裁 Shawn Hackett 也表示：「我們認為乾旱將持續存在，這將對作物造成不可彌補的損害。」

Hackett 表示，儘管最近有零星的降雨，但潛在的乾旱可能損害 1 月和 2 月作物的收成，因此，這兩個月的天氣狀況將決定巴西黃豆是否會歉收並導致價格上漲。

由於氣候預測困難，若巴西出現大雨，很有可能迅速挽救枯竭的農作物，使價格漲勢趨緩。但整體而言，Hackett 還是認為目前氣候風險有利於黃豆價格上漲。