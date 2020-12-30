中歐領導人宣布 如期敲定中歐投資協定

歷經 7 年談判後，中國和歐盟終於在週三 (30 日) 正式敲定雙邊投資協定。

中國國家主席習近平週三晚間與德國總理梅克爾 (Angela Merkel)、法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)、歐盟理事會主席米歇爾 (Charles Michel) 以及歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 進行視訊會議。

習近平強調，中歐投資協定展現中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐投資提供更大市場准入、更高水平的商業環境、更有力的制度保障，以及更光明的合作前景。

馮德萊恩也推文表示：「作為全球最大單一市場，我們願意展開商業往來，但我們將遵守互惠、公平競爭環境及價值觀。」並稱中歐原則上已完成投資協定相關談判。

達成協定後，預計將花費數月時間轉化為法律條文，並經過歐洲議會批准，轉化為正式文本過程恐將持續至 2021 年下半年。一位歐洲官員稱，該協議可能於 2022 年初生效。

先前報導指出，中國同意向歐盟開放金融服務、製造業以及房地產等市場，歐盟則同意放寬中國投資再生能源市場的限制。

根據協定內容，除了擴大歐盟進入多項領域市場外，雙方還就長期引發歐美不滿的國家補貼政策、國營企業以及強制技術轉讓等問題達成共識。

對中國來說，與歐盟簽訂協議則有助於提高地緣政治地位，同時緩解歐盟近年來對中國的強硬態度。