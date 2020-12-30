疫苗問市+資金行情拉抬 境外基金股優於債

歐美開始接種疫苗加上資金充裕激勵市場利多，根據統計，12 月境外基金平均上漲近 2%，累計今年以來共上漲 4.25%，其中又以股票型基金表現相對亮眼，單月平均上漲 2.59%，累計全年也有 6% 漲幅。

新冠肺炎疫苗開始於英美等國進行接種，美國總統簽署新一輪刺激政策方案，強化投資人對於經濟復甦的樂觀預期，淡化英國變種病毒、國際疫情嚴峻的隱憂，金融市場 12 月持續走揚。

富蘭克林證券投顧指出，今年全球雖受到百年罕見的新冠肺炎疫情肆虐與經濟封鎖衝擊，所幸隨著各國逐步重啟經濟與疫苗研發進展，加上官方積極採取擴張性財政與貨幣政策刺激，資金充沛環境，推動全年度全球金融市場呈現股債齊揚格局，美元弱勢下，非美元貨幣也有所表現。

富蘭克林證券投顧表示，疫苗進展引發的市場樂觀情緒，推升全球金融資產評價持續提升，隨著時序進入 2021 年，新冠肺炎疫苗逐步普及，聯準會在內的全球央行仍將維持寬鬆政策環境，有助全球風險性資產多頭續揚。

進一步觀察今年股市表現，主要以防疫有關科技產品為主，包括「Work From Home」、「Play At Home」概念股大獲資金青睞，科技產業即為最佳代表，科技股票型基金全年以 45.62% 的漲幅平均，居各主要類型基金之冠，反應在區域股市上，台股基金平均漲幅達 24.26%、大中華股票型基金平均漲幅達 19.17%。

儘管資金行情可望支撐多頭走勢，但投資人仍須保有風險意識，透過多元題材、多元區域與多元收益資產的配置，迎向疫苗普及後經濟復甦帶動的投資契機。