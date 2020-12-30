東京股市收低 日經指數創1989年來封關日最高紀錄

日本東京股市在週三 (30 日) 迎來 2020 年的最後一個交易日、也就是日本人俗稱的「大納會」，準備過年。這一天的東京股市收在 27444.17 點，較上個交易日下跌 0.45% 或 123.98 點。就年底收盤表現而言，是自 1989 年的 38915 點以來、相隔 31 年的最佳表現。

根據《日本經濟新聞》報導，東京股市在 2020 年上揚了 16% 或 3787 點，連續兩年出現攀升情形。上揚幅度則是 2013 年以來、相隔 7 年的最佳表現。

回顧 2020 年的日本股市，是記錄豐收的一年。日經平均指數 (Nikkei 225) 的全年最高點與最低點的震盪幅度達 11015 點，是 1990 年以來最大。還有在跨入 3 月之後，總共有兩天的跌幅超越 1000 點。3 月 19 日寫下 16552 點的 2016 年以來新低紀錄。

今年因受到新冠病毒 (COVID-19) 全球大流行的影響，人與物品的移動停止，造成景氣惡化。投資人擔憂金融危機發生，也因而產生了沉重賣壓。

日經平均指數在 9 月回復到疫情前水準。全球各國在金融、財政導入鉅額的紓困法案，景氣復甦的期待情緒也隨之高漲。

有看法認為疫情加速了數位化發展，大量資金也因而集中在科技類股。

東京股市於 12 月 29 日當天收在 27568.15 點、較上個交易日上揚 2.66% 或 714.12 點，創下 1990 年 8 月 15 日以來、約相隔 30 年 4 個月的最高紀錄，與日本泡沫經濟時期的水準相當。另由於多款新冠病毒疫苗相繼獲得使用許可，期待經濟走向正常化的情緒，也為股市帶來支撐。

而在 10 月的時候，東京證券交易所發生交易系統異常，造成日本股市自 1999 年導入電腦交易系統以來，首度發生交易中斷的特殊情況。