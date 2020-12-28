鬼滅之刃破神隱少女紀錄 堂堂登上日本影史冠軍

日本人氣絕頂的動漫電影「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」，更新了日本影史的最高票房紀錄，日本當地的累計票房收入於上週突破 324 億日圓。

由日本大型片商所組成的「日本電影製作者聯盟」(日文名稱：日本映画製作者連盟) 表示，這是日本影史上以最快速度奪得票房冠軍的紀錄。

根據《日本經濟新聞》週一 (28 日) 報導，東寶 (9602-JP) 與索尼 (6758-JP) 旗下的 Aniplex 於 28 日宣布，「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在日本當地的票房收入，從 2020 年 10 月 16 日上映以來、至 12 月 27 日為止的 73 天期間，已累計達 324 億 7889 萬日圓，共有 2404 萬 9907 人到戲院觀賞該片。

「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」的日本當地票房收入，在上映 24 天後超越 200 億日圓；於 11 月下旬時，超越票房成績 262 億日圓的「鐵達尼號」，登上歷年票房的亞軍寶座。

日本在囊括國外電影與日本電影的歷年票房收入，先前的冠軍紀錄是由日本動畫大師宮崎駿的 2001 年作品「神隱少女」所寫下，而在歷經 19 年歲月後也終於被「鬼滅之刃」更新紀錄。

當年「神隱少女」在 2001 年 7 月 20 日上映後，約花費一年時間創下 308 億日圓的票房紀錄；後來又於 2020 年 6 月下旬再度上映，票房也向上累計至 316 億日圓。

今年因受到疫情影響，許多的好萊塢等大片都推延上映，這也是「鬼滅之刃」在日本票房所向披靡的原因之一。

日本電影製作者聯盟表示，今年 11 月的主要 12 家片商的日片、洋片票房收入，是去年同期的 24% 至 184 億日圓。其中，洋片年減 75% 至 17 億日圓，日片是去年同期 5 倍、達 166 億日圓。