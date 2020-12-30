中國反壟斷增修條文一出 網科龍頭面臨大考驗

在螞蟻集團暫停上市後，反壟斷的聲音浮上枱面。緊接著進入 12 月，中國政治局會議和中央經濟工作會議接連強調「強化反壟斷」和「防止資本無序擴張」，這反映出中國過去對於新經濟包容性的監管態度可能將有所轉變，從嚴管理的周期恐將掀開序幕。

中國法人圈預期「反壟斷法」將於 2021 年完成修訂並正式公布，強化公平競爭的遊戲規則，並加強數據、金融和税收管理，這將使得中國平台經濟出現深遠的影響。

過去中國為了刺激新經濟發展，實施包容性的審慎監管的態度，沒有生硬照著針對傳統產業的監管方式。但隨著網科廠成長茁壯，許多負面衝擊開始慢慢出現。

一方面對部分低收入的小微企業和個體經營者產生排擠效應；另一方面部分新興領域的競爭演變成資本上的競爭，創業企業的生存方式更仰賴其融資能力，並非技術和管理。

(圖片: AFP)

為防止這些網科企業出現壟斷，扭曲市場競爭，中國政府開始針對相關產業進行監管，以防最後出現大到不能倒的系統性風險。以中國中央政治局與中央經濟工作會議的宣示的核心理念來看，未來平台經濟將相對與傳統產業相似的管理方式。

目前中國現行的「反壟斷法」於 2007 年實施，而以現在「反壟斷法」的修訂進度來看，有很大的機率將在 2021 年完成並正式實施。

中國全國人大常委會法工委已將相關法規修訂列為 2021 年重點立法程序，預計將加速推出，強化法制基礎，讓市場對於政府政策可有更明確的預期。

從 2020 年修訂草案來看，修法著重在提高法規的可執行性，主要包含：改善壟斷協議豁免原則、強化市場支配地位認定標準、健全經營者集中制度、大幅提高裁罰力道、網路平台壟斷行為等。

不過要注意的是，這波反壟斷目的是限制企業壟斷「行為」，光是壟斷並不會被裁罰。部分網路平台業務的邊際成本極小，天生就具有壟斷產業特性，出現高市占率是客觀之下生成。

壟斷本身並不違法，濫用壟斷地位才違法，只要其沒有出現價格歧視、低價惡性競爭等違法行為就不會被裁罰。

