新版LTV法有助拉高銀行資本適足率 10家年底提前實施

金管會今 (29) 日宣布不動產授信計提資本新規定，新版 LTV(貸放比率) 法實施後，對於房貸成數在 80% 以下的暴險所適用的風險權數將較現行方法為低，因此將更為有利，但土建融的成本則會拉高，且 LTV 新制實施後銀行的資本適足率可望大幅提升，因此已有 10 家銀行已決定在今 (2020) 年底前提前採用 LTV 法新制；此外，新制剛好與目前政府打炒房瞄準土建融、不影響房貸的政策方向相符。

金管會表示，新版 LTV 法將於明年 6 月與國際接軌，新增「土地收購、開發及建築」的暴險類別，是依住宅及商用不動產暴險的還款來源，是否為該不動產所產生的現金流，區分為收益型及一般型，再依 LTV 高低適用相對應的風險權數，較現行適用固定風險權數的資本計提方法更具風險敏感性。

金管會進一步指出，新版 LTV 法實施後，對於房貸在 80% 以下的暴險所適用的風險權數將較現行方法為低，房貸在 80% 以上者則將適用更高的風險權數，因此房貸八成以下更有利。另土建融暴險多將適用 150% 的風險權數，亦較現行屬企業債權且無外部信評者適用的 100% 風險權數更高，因此新制上路後將使土建融成本拉高。

金管會表示，由於本國銀行歷年辦理的不動產授信在多年還本付息之後，房貸多在 80% 以下，因此新版 LTV 法的試算結果對於銀行的資本適足比率呈現正面的影響，根據國銀平均試算，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率，將分別提高 0.88、0.94 及 1.07 個百分點。

金管會強調，LTV 新制將對未來銀行業承作新的不動產授信案之風險管理將更為精確，LTV 超過八成以上的授信案件，將加重銀行的資本計提及經營成本，可促使銀行更審慎控管不動產授信的風險管理。

有鑑於可以拉高資本適足率，並強化不動產授信風險控管，已有 10 家銀行將於今年底提前採用 LTV 新制，包括：合庫、台北富邦、國泰世華、新光、元大、永豐、玉山、台新、日盛、中信。另有 21 家銀行選擇在明年 6 月底採用新制。

不過，因為採用 LTV 新制，銀行需要事前訂定鑑價、檢視查核內部控制自律規範，並留存完整鑑價相關資料以供查核，法遵成本相對也會提高，因此也有 4 家銀行決定維持現行的簡單法；另外，有一家銀行決定只有未來新增不動產授信案時才採新制，不溯及既往，舊案依舊維持現行簡單法。金管會表示，銀行選定方法後，若要更改須經主管機關同意，否則不能再改。

金管會初估，LTV 新制上路後，整體國銀的風險性資產會從 31.07 兆元降到 28.874 兆元，也就是銀行可承作的不動產授信放款空間可增加 2.19 兆元。