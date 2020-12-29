〈2021美股展望〉分析師企業盈利修正罕見優於平均 華爾街：美股牛市將持續

美國總統川普週一 (28 日) 終於批准新一輪紓困案，激勵道瓊工業指數創下歷史新高，但也引發部分投資人擔憂，不過，Jefferies 近日發布報告表示，今年 Q4 分析師對標普 500 指數企業盈利修正大幅優於 1990 年以來平均值，看好明年第一季，甚至上半年表現。

Jefferies 分析師於報告中表示，股市持續創高下存在懷疑主義者是可以理解的，若將今年底與 2018 年同期相比，市場都存在著「負面情緒」，但今年底的股市表現與 2018 年第四季的兩位數下滑大相逕庭。

回顧 2018 年，由於市場擔心聯準會 (Fed) 過於緊縮的貨幣政策會扼殺經濟，標普 500 指數出現拋售潮，導致當年第四季股市暴跌 14%。

與 2018 年相比，今年儘管疫苗陸續分發接種，但新冠肺炎確診案例仍激增，拖累經濟復甦，不過，標普 500 指數仍在今年第四季上漲 10% 以上。

分析師解釋，本質上而言，股票與未來盈利有關，2018 年與今年的顯著差異就是，今年第四季標普 500 指數中企業幾乎每週都有分析師上調獲利預期，Jefferies 認為這是股市最重要的順風車之一，因為很少有這樣積極的獲利調整。

盈利修正是指分析師對一季公司獲利估計的變化，一般而言，華爾街分析師多會在財報週前下調預估獲利，而能在財報週來臨時有較低的門檻，因此，上修預期已成為罕見事件 (如下圖所示)。

分析師對標普 500 指數成份企業獲利調整幅度 (圖: Jefferies)

Jefferies 分析師進一步表示，以歷史數據來看，只要經過華爾街積極上調獲利預期後，標普 500 指數隨後三個月的平均上漲約 4.5%，這對於 2021 年第一季標普 500 指數來說是個好現象。

1990 年以來分析師每一季對企業獲利修正幅度，以及上修後對股市的影響 (圖: Jefferies)

Jefferies 表示，考量到疫苗分配處於初期階段，預估明年上半年仍可能進一步上調企業獲利預期。此外，就算分析師盈利修正的幅度低於平均，也會使標普 500 指數表現強勁，只有當企業盈利預期大幅下修時，股市才會放緩。

不過，分析師也表示，儘管以往 12 月是傳統上漲的月份，但迄今為止，標普 500 指數在一個月內已上漲 3% 以上，道瓊斯工業指數上漲約 2.8%，那斯達克綜合指數則上漲超過 5.5%，這可能會使一月份股市出現短暫修正。

Jefferies 表示：「目前 12 月份的表現比 90 年代以來的平均表現高約 50 個基點，歷史數據顯示，接下來 1 月份約只有一半的時間會有正向表現，但屆時正向表現有望優於平均，預估標普 500 指數在這段期間中將有 8 成時間都在上漲。

因此，Jefferies 分析師表示：「儘管短期股市報酬可能很差，但這也可能是增加曝險部位的好時機。」