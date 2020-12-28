〈2021台股展望〉群益提8理由 估高點落在Q4 上看16800點

群益金融集團今 (28) 日舉辦 2021 年投資展望說明會，提出 8 個理由樂觀預估 2021 年台股指數上看 16800 點，上半年高點挑戰 15000 點，震盪換手後下半年逐季走高，最高點將落在第四季。

群益認為，明年台股仍將創高主要基於 8 個理由，包括全球科技產業成長、全球超低利率投資資金浮濫、政策持續投資台灣、台商回流台灣投資無上限、台股成為亞洲新興市場輪動指標、2021 年漲幅應該優於 2020 年、外資圈台股展望樂觀以及美股樂觀預期經濟重回成長。

群益強調，台股市值仍小於蘋果單一公司市值，顯然投資潛力大。

另一方面，由於今年台股指數約上漲 20%，在明年經濟展望優於今年的情況下，合理預期明年有望續漲 15-20%。

不過，群益也提醒，明年最大風險來源將是美國科技股 NASDAQ 與 SOX。

就各季來看，群益認為，疫苗雖已開始施打，但遠水救不了近火，預料第一季台灣高科技產業仍將受疫情與傳統淡季影響，成全年營運的最低點，後續逐季成長，尤其下半年有較大的成長幅度。

產業方面，群益進一步指出，明年電子股投資方向仍聚焦全球加速 5G 環境的建置，下半年更將擴展到 5G 的終端產品；不僅如此，異地工作與備援的需求已改變人們生活習慣，將持續加速資料中心與雲端應用的需求。

此外，明年高科技也有部分新商品新應用將成熟，如新世代的 LED(MiniLED)、低軌道 (LEO) 衛星等，將迎來正式的商業需求。

除了電子產業，群益認為傳產方面可著重 7 大方向，(1) 生技：疫苗和防疫醫材需求將持續不斷；(2) 航空：疫情過後，客貨運量將呈報復性反彈；(3) 貨櫃：天時地利人和，2021 年獲利維持高檔；(4) 汽車：歐美汽車銷量回升、電動車成長趨勢將加速；(5) 運動休閒：室內健身活動將回歸正常；(6) 金融：信用循環正向，資金流動性充足，營運回復成長。(7)：低利率降低購屋成本，自住需求支撐買氣。