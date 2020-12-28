歐美疫情再起 三大債市同步吸金

歐美疫情嚴峻促使資金轉進債市，根據 EPFR 統計顯示，三大主要債市同步吸引資金淨流入，其中投資級債、新興市場債淨流入金額皆較前周有所成長，單周分別達 35.2 及 21 億美元，高收益債也小幅流入 1.1 億美元。

以整年度來看，投資級企業債券基金依舊最獲資金青睞，今年以來累計淨流出金額高達 3,343.72 億美元，為近 5 年以來最大的年度吸金。

高收益債券吸金動能同樣表現不俗，今年來累計吸金達 234.64 億美元，延續去年強吸金的勢頭，反映美國聯準會買盤對上述兩類券種的支撐。新興市場債券基金資金動能雖不如既往，但全年累計仍有 68.43 億美元的淨流入的水準。

摩根新興市場債券型產品經理張瑜倫分析，疫苗取得正向進展，有利於全球各地普遍性的經濟重啟，因此，明年首季經濟展望的基本假設為「高於趨勢增長」，即便經濟重啟恐將帶動通膨短線上升，但通膨中長線仍將處於相對低檔。

張瑜倫表示，主要央行不會急於升息或縮減資產負債表，而是透過貨幣政策來抑制利率走勢，利率將緩步且小幅攀升，美國 10 年期公債殖利率於明年上半年前可望在 1.0%~1.25% 區間內變化。

展望明年債市投資機會，張瑜倫看好新興市場債有望有表現，特別是本地貨幣債，因為這類債券具較高收益率、相較成熟市場央行更具進一步降息空間，及全球經濟復甦有利於提振新興市場經濟。

而拜登確定入主白宮，對於美國與新興市場國家貿易夥伴可望帶來更和諧的關係，這將使過去幾年來因中美貿易摩擦而缺乏布局新興市場債意願的投資資金重新進入該市場。

安聯投信表示，疫情持續影響市場，包括英國發現變種肺炎病毒、歐美多國確診人數持續升高，也迫使各國在聖誕連假期間採取更加嚴格的防疫措施。

此外，美國國會通過延宕多時的刺激法案，因川普總統不滿法案規模拒絕簽署；歐盟與英國趕在 2020 年底期限截止前達成歷史性貿易協議捎來佳音，多空紛雜的訊息使得金融市場多數資產在過去一周呈區間震盪走勢。

安聯投信表示，今年上半年市場因受到肺炎疫情衝擊大幅下跌，以美股為首的多數資產在後續數月多已陸續收復疫情缺口，部分強勢資產甚至有再創新高之勢。

安聯投信指出，各國央行採取寬鬆貨幣政策積極救市雖為此波快速回彈重要原因之一，但仍有許多來自基本面的改善，有望成為美國相關資產後市持續成長的重要支撐。



