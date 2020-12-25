〈陸股盤後〉原物料領漲 上證由黑翻紅上漲1%

周五 (25 日)A 股三大指數開低震盪走高，早盤白酒類股走勢疲弱，主要受到貴州茅台在昨(24) 日晚間接連被兩大監管機關調查及警告。因此盤初指數多在平盤下方震盪，不過在貴州茅台出面澄清調查事件後，白酒股一度止跌回穩，之後原物料、新能源類股接力，帶動 A 股三大指數由黑翻紅，終場幾乎收在最高點。

盤面上，煤炭、電力、非鐵金屬、公用事業、港口、鋼鐵等類股漲幅較大；白酒、造船、農牧飼漁、食品飲料、保險等跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證上漲 0.99%，報 3396.56 點；深證上漲 0.73%，報 14017.06 點；創業板指上漲 0.71%，報 2840.80 點。

今日成交金額不到 8000 億人民幣，滬深兩市成交金額達 7938 億人民幣，日減約 5%。

由於香港假期因素，北向資金 12 月 25 日暫停。

產業消息

中國近期部分地區出現天然氣價格快速飆升，部分地區已經突破萬元人民幣大關，雖然超過萬元的成交量比重不高，但已經引起市場的高度關注，外界認為現在情況類似於 2017 年「氣荒」時期。天然氣類股應聲大漲，國新能源、大通燃氣、新天綠能、長春燃氣、南京公用等紛紛跳空漲停。

貴州茅台昨夜接連遭到上海證交所與中國國家市場監督管理總局監管與警告。不過貴州茅台表示上交所監管是例行事項，至於市場監督管理總局要求不炒作白酒價格會全力配合。雖然白酒類股走勢一度自低點反彈，但最終仍下滑，當中蘭州黃河、會稽山、古越龍山、莫高股份、皇台酒業等 5 檔個股已經連續兩個交易日跌停。

法人觀點

光大證券指出，短期來看市場會繼續維持結構性行情不變，難以出現持續上攻的走勢。此外，周四、周五兩個交易日北向資金因聖誕節假期的原因暫停流入，這對於市場流動性而言是一個很大的壓力。總結來看，在操作上建議投資人儘量避免追漲殺跌，持股水位不宜過高，等待後續機會。