〈陸股盤後〉金融、白酒力抗電子賣壓 A股三指數紛收高

周一 (28 日)A 股三大指數開平震盪走高，連跌兩個交易日回檔的白酒類股今日止跌反彈，加上金融類股轉強，紛紛扮起市場人氣指標，抵消電子類股出現的賣壓。

今日成交金額逼近 9000 億人民幣，滬深兩市成交金額達 8811 億人民幣，日增逾 10%。

盤面上，數位貨幣、金融、白酒、農業、煤炭等類股漲幅較高；半導體、通訊、造船等類股走弱。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證上漲 0.02%，報 3397.29 點；深證上漲 0.19%，報 14044.1 點；創業板指上漲 0.07%，報 2842.81 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 4.08 億元，其中滬股通賣超人民幣 10.07 億元，深股通買超人民幣 5.99 億元。

產業消息

北向資金今日重啟後，白酒類股立即反彈上揚，會稽山、老白乾酒、金種子酒、酒鬼酒、古越龍山、金楓酒業等紛紛漲停，伊力特、山西汾酒飆漲幅度逾 9%。

中國氣象預報指出又將再有一波冷氣團來襲，受到氣溫急降的影響，燃氣、電力、煤炭等類股上揚。燃氣類股方面，寧波熱電、長春燃氣、新天綠能、南京公用等漲停；電力族群方面，豫能控股、贛能股份、京運通、太陽能等漲停；煤炭概念股則是，鄭州煤電、大有能源出現漲停。

法人觀點

中信建投證券認為，2021 年伴隨著經濟復甦和利率上揚，股票市場整體沒有明顯的趨勢性機會。在經濟成長下台階和轉型升級的過程中，從總量刺激到經濟結構性改革仍是 2021 年策略研究工作的重點。

建議投資人順著中國中央經濟工作會議部署方向進行投資，重點是新能源 (太陽能、風電等)、新能源汽車、國防軍工、工業機器人等產業的龍頭公司。