投資型保單中最愛類全委 投保前注意業務員沒說的三件事

投資型保單中，類全委保單今 (2020) 年貢獻最大，據投信投顧公會統計，截至 11 月底止，投資型保單中類全委契約金額較去年底增加了 526.8 億元，遠高於去年全年增加的 194 億元；不過，要投保類全委保單要注意三件事，包括「不保本不保息、成本費用較高、要慎選績效好公司」，因為保險業務員可能為了拉業績而不會特地強調這些風險。

過去購買投資型保單，保戶需自行挑選標的並適時調整配置，但隨時要掌握市場趨勢、並看準對的時間轉換標的，是許多忙於生活和工作的投資人、或是剛開始接觸投資的新鮮人最難以掌控的地方，而委託專業投資經理人代為操作管理帳戶的類全委保單，正可以解決這些問題，因此近年類全委保單愈來愈夯。

據統計，類全委保單的契約在 2016 年時一年還不 5000 億元，但之後快速成長，今年光前 11 個月就已超過 8000 億元、達 8127.2 億元，不但比較去年底增加了 526.8 億元，還遠高於去年全年增加的 194 億元。

類全委保單分為兩大類，分別是變額 (萬能) 壽險與變額年金險，目前市面上的類全委保單普遍設計「資產撥回」功能，也就是類似國人最愛的「配息」機制，目前平均每年約提供 4-6% 不等的年化撥回率。

因為 4-6% 的年化撥回率「看起來」優於定存，因此成了類全委保單熱賣的最大誘因，但是，保險業務員可能沒告訴你的是，類全委保單的資產撥回率不等於報酬率，帳戶淨值會隨市場波動，若投資績效不佳，但保險公司為了符合「每月撥回」的高撥回率，就會挪用本金來配發撥回，等於投資人的錢只是從左手換到右手，且投入保單的本金還被侵蝕，簡單來說，類全委保單不保本也不保息。

保險業者提醒，要投保類全委保單，要看的是「總報酬率」，也就是俗稱的「含息報酬率」，而不是只迷信撥回率。

此外，相較於傳統自選標的的投資型保單，類全委保單因為委託投信公司代操，需要額外收取經理費、保管費、管理費等，合計約為基金淨值的 0.5~1.2%，這些費用會直接從投資帳戶扣收，會讓投入本金減少，此外，簽約前更要了解行政費用、提前解約或是部分解約的費用，以免被扒了好多層皮。

挑選好的保險公司以及合作投信公司則是第三個重點，畢竟類全委保單不保本不保息，若績效不好，資產的累積就會大打折扣，好的團隊牽動的就是投資績效，保險業者提醒，提解金額高低並非唯一考量，且提解金額可能涉及本金，選擇績效良好，評鑑優良且較具規模的壽險公司、銀行及專業投資團隊，在未來退休養老上，才可以真正透過類全委商品享有有品質的保障與尊嚴。