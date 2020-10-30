疫情+選情+行情交錯影響 類全委保單正夯

今 (2020) 年全球受到新冠疫情、美國選情及資金行情交錯影響，市場風險與投資難度大增，業者表示，由於類全委保單是專家代操可以降低投資組合波動，因此，類全委保單成為投資型保單中最熱門的險種。

據投信投顧公會統計，類全委保單契約前 8 月的金額年增 43%，相較去年底也增加 359 億元，遠高於去年全年增加 194 億元；同時，新增金額已達總投資型保單新增保費的 30%。

富邦人壽表示，在台北富邦銀行熱銷的類全委單，今年累積到 9 月的新契約保費收入，更占投資型商品保費收入的四成，是 41~69 歲的退休族、股票族、上班族及房東作為退休規劃的核心資產配置。

富邦人壽表示，值得留意的是，若買類全委保單，因為投資市場瞬息萬變，市場波動可能使保單帳戶價值暫時低於投保時所繳保費，但是以該公司的變額壽險甲型的身故保障機制為例，即便遭遇人生風險時，受益人仍能領回身故保險金，達到資產保全。

目前市場上類全委保單眾多，富邦人壽提醒，選擇此類商品前，應先了解保險需求、資金規劃及風險承受度，提解金額高低並非唯一考量，且提解金額可能涉及本金，建議可以選擇績效良好，評鑑優良且較具規模的壽險公司、銀行及專業投資團隊，退休理財更有保障。