投資型保單成主流 退休人士、家庭主婦最愛類全委保單

壽險公會指出，保險業接軌 IFRS 17 後，投資型保單比例大幅提升。富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽也看好投資型商品為退休理財的主流，2019 年投資型商品占總新契約保費收入 31%，2020 年前 4 個月成長至 63%。富邦人壽表示，其中，類全委保單因為抗跌，深獲 41 至 69 歲的退休人士、家庭主婦及上班族青睞。

利變型保單宣告利率頻頻走低，加上壽險死亡門檻提高使保費漲價，導致儲蓄型保單銷量下滑，也宣告保險主力商品將大洗牌，除了因應金管會政策將回歸保障型以外，投資型保單也躍升主流。壽險公會就指出，我國保險業接軌新的國際會計準則 IFRS 17 後，因為利差損變透明，預期未來投資型保單比例將大幅提升。

富邦人壽也看好投資型商品為退休理財主流，2019 年投資型商品占總新契約保費收入 31%，2020 年前 4 個月更成長至 63%。富邦人壽建議，民眾在進行保險規劃或盤整時，須同時留意年金與壽險兩大區塊，年金可長期累積退休金，壽險則提供身故給付機制。

投資型保險商品兼具「保險」與「投資」功能，其中，富邦人壽去年 8 月於台北富邦銀行獨賣的類全委保單「人生變額年金保險 / 變額壽險」，從銷售狀況來看，新契約保費收入占比超過投資型保單 3 成，近期市場受疫情與貿易戰震盪，其投資標的較市場抗跌，穩定月提解報酬率約 5%，截至 2020 年 4 月，保費收入超過新台幣 112 億元，平均每件保費約 187 萬元。為滿足民眾多元資產配置需求，7 月再推出美元計價類全委保單，買氣熱絡，也已熱銷 20 億元。

隨著國人平均年齡漸增，越來越多民眾開始擔心老後生活的品質，從北富銀類全委保單銷售數據分析，女性族群態度較為保守，投保人數為男性 2 倍，加上女性平均餘命較男性高，擔心活太久卻存不夠，風險趨避意識帶動投保意願；另外，進一步觀察投保年齡層，以 41 至 60 歲為主，其次為 61 至 69 歲，主要是受「高齡少子化」影響，養兒防老觀念式微，對於已意識到退休規劃重要性的屆退族群而言，提早準備才好樂退。

以職業來看，青睞類全委保單之前三大族群為退休人士、家庭主婦及上班族，共通點是風險承受度低、投資相對穩健保守、期待創造穩定的現金流，不僅如此也吸引不少房東、股票族、電子業工程師等購買。