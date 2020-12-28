南山人壽醫療照護回歸保險保障 跨業打造健康守護圈

受到新冠肺炎疫情影響，民眾風險意識普遍增強，也改變現行的健康照護服務模式與需求，南山人壽今 (28) 日宣布，醫療照護結合創新科技已是時勢所趨，有助提供民眾更完善的健康照護服務，南山人壽攜手異業夥伴成立健康守護圈，讓醫療照護回歸保險保障，成為第一家作健康促進與照護生態圈的壽險公司。

南山人壽代理總經理范文偉表示，台灣 2026 年將進入超高齡社會，慢性病健康管理醫療需求擴大，由於後疫情時代民眾更關注自身健康，醫療照護發展勢必將成為新重要趨勢。南山人壽健康守護圈的核心概念，希望把保險結合醫療照護服務融入人生四個重要健康歷程（健康、亞健康、疾病及失能）中，透過各式健康照護服務，幫助客戶更健康。

南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新表示，與其他金控下壽險建立的生態圈不同，南山的守護生態圈真正聚焦在健康促進與醫療照護的相關產業，回歸保險業核心價值－－風險保障，理賠後可以提供比較好的照護，不希望業務員與客戶的關係在理賠後就結束，而是能持續服務，因此是真正從健康保障出發的生態圈。

陳維新進一步指出，南山的健康守護圈要從客戶健康促進 (wellness) 及醫療照護 (Healthcare) 需求的角度出發，要推出「服務賦能的新保險」，隨著人生健康歷程的不同，透過預防、監測、治療及照護過程，朝建構完善的健康醫療守護圈發展。例如可協助客戶在健康時作疾病預防，亞健康時能積極恢復體況，失能時能迅速找到品質好的照護機構，透過南山的平台可有價格談判功能。

陳維新表示，經過 2020 年的實驗測試，已找到許多新創、醫療等相關業者，目前已與六家異業廠商合作，也就是有六大功能於健康守護圈上架，希望提供南山保戶更多附加服務。

南山健康守護圈目前已集結包括國再保險集團 SCOR Global Life 子公司 Remark、慧康科技、廣和順科技、點睛科技、行動基因、眾匯智能、英華達、寶原興業及群健科技等公司，提供健康促進追蹤管理、醫聯網、血糖檢測、癌症基因檢測等服務，未來將持續開發更多健康照護廠商，2021 年合作家數將大爆發。