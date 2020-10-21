投資型保單9月熱賣345.47億元 類全委保單貢獻最大

投資型保單保費統計出爐，前 9 月初年度保費 (保費收入含負債項下) 雖然仍年減 27.2%，但若單看 9 月，投資型保單買氣大回升，熱賣 345.47 億元，壽險業者表示，主要是類全委保單所貢獻，保戶著眼於市場波動加劇，類全委保單因為交由專業投信代為操作，因此備受青睞。

據壽險公會統計，投資型保單前 9 月初年度保費 2345.45 億元，年減 28.4%，但是光是 9 月，投資型保單的初年度保費就熱賣 345.47 億元，相較 8 月 250.63 億元、7 月 276.91 億元、6 月 250.91 億元的水平，可看出 9 月銷售大躍進。

壽險業者表示，宣告利率一路下調，儲蓄險幾乎無利可圖，但是過去喜歡高儲蓄險的客戶未必會將預算轉向保障型商品，尤其現階段全球各市場很火熱，許多保戶便透過投資型保單達到財務規劃的目標。

壽險業者進一步表示，投資型保單中又以類全委保單最夯，因為市場波動加劇，類全委保單交由專業投信代為操作，因此備受青睞，研判第四季買氣可望呈現持續向上趨勢，仍看好類全委保單維持 9 月水準。

另根據投信投顧公會統計，類全委保單契約前 8 月的金額年增 43%，相較去年底也增加 359 億元，遠高於去年全年增加 194 億元；同時，新增金額已達總投資型保單新增保費的 30%。

壽險業者進一步指出，今年全年保費收入大約會年減 3 成左右，投資型商品雖有好轉，但隨著 2020 已接近尾聲，包括美國總統大選等種種因素使得市場不確定性仍高，在市場波動不斷的大環境下，預估到年底前、乃至明年，低波動、投信代操的類全委商品仍將是投資型保單中主流商品。

壽險業者提醒，投保投資型保險商品的保戶仍需自負投資盈虧，保戶在投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇最適合自己的財務規劃。