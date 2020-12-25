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日經選出2020十大政治新聞 安倍晉三奪榜首

日經選出2020十大政治新聞 安倍晉三奪榜首 (圖片：AFP)
日經選出2020十大政治新聞 安倍晉三奪榜首 (圖片：AFP)

《日本經濟新聞》在 12 月 25 日，公布由該報社的政治線記者所挑選出的今年十大新聞。

在 2020 年的十大政治新聞當中，可想而知有多數話題都與新冠病毒 (COVID-19) 相關。另外日本首相的更迭也同樣引起注目，詳細排行如下：

  1. 安倍晉三辭去日本首相職務，長達 3188 天的最長在位紀錄告終。(9 月)
  2. 日本執政的自由民主黨總裁選舉，菅義偉以壓倒性票數取得勝利，新政權誕生。(9 月)
  3. 日本由於第一波的疫情關係，首度發出緊急事態宣言，進入緊急狀態。(4 月)
  4. 美國總統大選，民主黨參選人拜登確定勝選。(11 月)
  5. 原定今年夏天舉行的東京奧運、帕奧，決定延後至 2021 年夏天舉辦。(3 月)
  6. 日本首相菅義偉宣布，該國目標在 2050 年前達成碳中和。(10 月)
  7. 日本拒絕鑽石公主號遊輪入境日本。(2 月)
  8. 日本政府為因應疫情帶來的經濟衝擊，開始向所有民眾發放 10 萬日圓給付金。(5 月)
  9. 日本前首相安倍晉三的連續在位天數，超越佐藤榮作所創下的 2798 天記錄。(8 月)
  10. 日本前防衛大臣河野太郎，宣布終止陸基神盾 (Aegis Ashore) 計畫。(6 月)

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