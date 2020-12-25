日經選出2020十大政治新聞 安倍晉三奪榜首

《日本經濟新聞》在 12 月 25 日，公布由該報社的政治線記者所挑選出的今年十大新聞。

在 2020 年的十大政治新聞當中，可想而知有多數話題都與新冠病毒 (COVID-19) 相關。另外日本首相的更迭也同樣引起注目，詳細排行如下：