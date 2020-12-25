日經選出2020十大政治新聞 安倍晉三奪榜首

《日本經濟新聞》在 12 月 25 日，公布由該報社的政治線記者所挑選出的今年十大新聞。
在 2020 年的十大政治新聞當中，可想而知有多數話題都與新冠病毒 (COVID-19) 相關。另外日本首相的更迭也同樣引起注目，詳細排行如下：
- 安倍晉三辭去日本首相職務，長達 3188 天的最長在位紀錄告終。(9 月)
- 日本執政的自由民主黨總裁選舉，菅義偉以壓倒性票數取得勝利，新政權誕生。(9 月)
- 日本由於第一波的疫情關係，首度發出緊急事態宣言，進入緊急狀態。(4 月)
- 美國總統大選，民主黨參選人拜登確定勝選。(11 月)
- 原定今年夏天舉行的東京奧運、帕奧，決定延後至 2021 年夏天舉辦。(3 月)
- 日本首相菅義偉宣布，該國目標在 2050 年前達成碳中和。(10 月)
- 日本拒絕鑽石公主號遊輪入境日本。(2 月)
- 日本政府為因應疫情帶來的經濟衝擊，開始向所有民眾發放 10 萬日圓給付金。(5 月)
- 日本前首相安倍晉三的連續在位天數，超越佐藤榮作所創下的 2798 天記錄。(8 月)
- 日本前防衛大臣河野太郎，宣布終止陸基神盾 (Aegis Ashore) 計畫。(6 月)