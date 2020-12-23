持續加購疫苗 傳美與輝瑞達成1億劑疫苗採購協議

據 CNBC 週二 (22 日) 引述消息人士報導，美國政府已與輝瑞 (PFE-US) 達成一項額外的疫苗採購協議，加購多達 1 億劑的新冠肺炎疫苗，此交易細節可能於周三公布。

輝瑞表示不對與美國政府相關的任何機密討論發表評論，美國衛生及公共服務部 (HHS) 也沒有立即回應。

此消息傳出之前，輝瑞執行長 Albert Bourla 上週接受 CNBC 訪問時表示，輝瑞正在與美國政府進行談判，以在明年提供額外 1 億劑的新冠肺炎疫苗。

Bourla 表示，輝瑞正和美國討論疫苗時程細節，輝瑞能夠在 2021 年第三季提供許多疫苗，不過美國政府正敦促輝瑞提前至第二季。

Bourla 說：「我們正極力配合並尋求解決方案，以趕在第二季度分配 1 億劑以上的疫苗，不過，輝瑞尚未與美國簽署採購協議。」

與其他藥商不同的是，輝瑞不接受聯邦資金開發或生產疫苗。輝瑞已與美國政府達成協議，成為「神速行動 (Operation Warp Speed)」的一份子，同意為美國提供 1 億劑疫苗，可接種人數達 5000 萬。

儘管輝瑞已加緊趕工，目前疫苗供給仍有限，美國官員預測，要讓美國民眾全面接種將需要幾個月的時間。神速行動負責人 Gustave Perna 上週表示，美國上週已運送 290 萬劑疫苗，計劃本週將再分發 200 萬劑。

據傳輝瑞目標今年年底在全球分發 5000 萬劑，僅為輝瑞最初計劃 1 億劑的一半。輝瑞僅表示，目前有幾個因素影響預估與實際劑量差距，其中全球空前快速擴大的疫苗使用量也是其中的原因之一。

另一方面，輝瑞與美國的關係日漸微妙，美國衛生與公共服務部長 Alex Azar 近日接受訪問時表示：「我們在神速行動與藥商簽定契約，保證購買一定劑量疫苗，讓藥商能夠掌握固定需求的情況下投資，但我們目前對輝瑞的製造過程沒有完全了解，因為他們對美國保持一定距離。」