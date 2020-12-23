明年亞太IPO市場有望延續熱度 由疫苗相關醫藥產業主導

今年隨著中概股回流，亞太地區首次公開發行 (IPO) 市場意外火熱。有專家認為，2021 年亞太地區 IPO 將延續今年熱度，尤其疫苗研發將使相關醫藥產業持續主導亞太股權資本市場。

Refinitiv 數據顯示，含日本在內的亞太地區股權資本市場 (ECM) 交易總額今年來到 4391 億美元，創下歷史新高，且佔全球交易總額的 41％。

自 2010 年以來，亞太地區對全球集資交易貢獻最大，其中又以醫療保健產業交易增長最為強勁，集資規模大幅成長 148.6％，銀行家認為，在新冠疫苗助力下，2021 年該產業將持續主導亞洲地區資本市場。

瑞銀集團 (UBS) 駐香港的亞洲 ECM 業務董事總經理 Selina Cheung 表示，新冠疫情的相關交易有望在 2021 年籌集更多資金，預計明年上半年將有更多與醫療保健產業相關的疫苗公司上市。

全年資本市場活動意外成長，無不使交易員感到驚訝，他們曾預計，直到各國政府和央行祭出前所未有的流動性措施前，交易量將大幅減少。

海通國際董事總經理 Kenneth Ho 表示：「很多人都沒想到市場竟然出現這種程度的活動，但仍受到廣泛歡迎，這對經濟發展起到良好的推動作用，因為它挹注了許多資本。」

另外，Refinitiv 數據顯示，香港證交所今年以 119 筆、總價值 312.1 億美元的融資交易，成為僅次於美國那斯達克 (Nasdaq) 的全球第二大最受歡迎發行地。

針對港交所 IPO 前景，瑞信銀行 (Credit Suisse) 亞太地區 ECM 主管 Johnson Chu 表示，有大規模的公司已達到一定上市規模，預計明年投資人將持續對各產業的企業 IPO 抱持開放態度。

據《路透社》此前報導，抖音最大競爭對手快手擬將赴港上市日期定於 2021 年 2 月 5 日，目標估值為 500 億美元。京東集團旗下的京東物流也計劃明年上半年赴港 IPO，計劃集資 20 億至 30 億美元。

此外，消息人士稱，中國叫車平台滴滴出行考慮明年在香港 IPO，IPO 估值預計高達 600 億美元。