技術分析師：穀物已完成重要底部 邁向2021年新牛市 大豆後勢最強！

《巴倫》商周報導，技術分析師 Andrew Addison 認為，包括大豆、小麥和玉米在內的綜合穀物已經完成重要底部，此後的走勢進一步證實穀物將在 2021 年開啟新牛市。

他以彭博穀物現貨指數每月收盤圖 (下圖) 指出，10 年捨入基礎在 2006 年底突破了上行，自該突破點起，穀物短短 2 年內就上漲一倍，接著在大概 8 年前達到頂峰後，下跌了 50% 至 2016 年觸底。

令人興奮的是，穀物正好位於 24 年趨勢線支撐的底部，該趨勢線從 1995 年的頂部開始，並且此後連結了多個點：2009/2010 年低點、2014 年低點以及 2016、2017、2019 和 2020 年低點。趨勢線連結價格的次數越多，其意義就越大。

現在我們處於緊密的 5 年整合，不僅是守在 24 年的趨勢線支撐點，且穀物指數也在重要的移動平均線附近進行了整合。

Addison 認為，一旦該指數月度收盤高於 202，該指數就可預測上行至 250-300。在綜合穀物中，大豆的表現是迄今最強勁的，反之玉米則最疲弱。

Addison 以現貨大豆每週收盤價 (上圖) 證稱，大豆不僅突破了 2 年基礎，還跨越了 8 年期的下行趨勢。該突破點引起 900/875 趨勢的支撐力。中西部的乾旱天氣、中國的強勁需求，以及巴西的出口量大降，都將會支撐大豆價格上漲。