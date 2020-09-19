利多因素齊聚！大豆價格可能飆升至6年高點

隨著反聖嬰現象 (LaNiña) 造成全球氣候異常，全球大豆供應將更加緊繃。

反聖嬰現象是太平洋中東部海水異常變冷的情況，可能影響全球天氣以及各地的農作物。

近期因中國需求增加，大豆價格已大幅上漲至 2 年高點，如今可能因天氣影響而使產量下降再進一步推高價格。

芝加哥商品交易所 11 月黃豆期貨週四收高 17-1/4 美分，每蒲式耳 10.28-1/2 美元，此前觸及 10.32-1/4 美元，為自 2018 年 5 月以來最高價格。

今年迄今大豆價格已上漲近 8%，且自 3 月低點大漲了 25%，與大盤走勢背道而馳。彭博大宗商品指數 (BCOM-US) 今年迄今下跌近 11%，而彭博大豆分指數今年迄今上漲近 4％。

發行 ETF 的 GraniteShares 投資組合經理 Jeff Klearman 表示，在今年反彈之前，大豆處境艱困，面臨包括「中國新冠病毒和非洲豬瘟挫傷需求、全球預計供應過剩、以及美元強勢」等不利因素。

Klearman 指出，全球各地的肉類加工廠被迫關閉以防止新冠病毒傳播，進而降低了牲畜與豬肉的需求，因此用來作為動物飼料的大豆需求也隨之下降。

Klearman 表示，今年美元走疲、美國中西部的天氣乾旱、中國需求強勁、肉品加工廠復工，以及中國的豬瘟威脅「減輕」，這些全部有助於推動大豆價格上漲。

Teucrium 交易公司總裁 Sal Gilbertie 指出，中國一直是大豆的主力買家，甚至在一定程度上可以用來避免中美貿易摩擦加劇。截至 8 月底的 2019-2020 農事年，中國大豆進口量創下 9800 萬公噸紀錄，預計 2020-2021 農事年也會再次刷新紀錄，一些人甚至估計會超過 1 億公噸。

Gilbertie 指出，中國農作物產量遭天氣影響而下降，且中國「積極地」重建豬群數量，因此中國夏季對農產品的需求「異常大量」，倘若中國生產問題比預期更嚴重，全球大豆供需狀況將更加緊繃。同時，中國習慣在價格低檔時買進作為策略庫存。

Gilbertie 預期，2020-2021 期末全球大豆庫存，或滿足需求後剩餘的供應量應為 9359 萬噸，較上一期下降 17%，「對這樣重要的大宗商品而言，這個下降比例相當巨大。」

國家海洋和大氣管理局本月 10 日表示，反聖嬰現象的氣候模式已經形成，預計整個冬天都會持續此氣候，這進一步加劇市場對供應緊張的擔憂，因為大豆生產中斷的可能性上升。

Gilbertie 指出，大豆供應量緊張已經讓價格上升至「貿易戰前多年的交易範圍，每蒲式耳 9 至 12 美元之間。」

Daniels Trading 高階商品經紀人 Craig Turner 估計，若發生極端的反聖嬰現象，大豆價格可能飆升至每蒲式耳 13 美元或以上。大豆期貨價格自 2014 年以降尚未見如此高價水準。

「如果南美因為反聖嬰現象有實質嚴重的生產問題，那麼全球大豆市場恐被迫進行劇烈的價格配給。」