朋億台灣市場支撐 明年營收估重返成長

水氣化系統廠朋億 (6613-TW) 今 (23) 日舉辦法說會，總經理馬蔚指出，受惠台灣半導體業者積極擴廠，加上取得銳澤過半股權，明年台灣營收可望顯著提升，有效分散中國營收過於集中的風險，明年在併購綜效顯現下，營收可重返成長。

朋億目前以中國為主要營收來源，比重 8 成，今年受到貿易戰影響，中國大案子原預期第三季完工，但受限施工進度延遲，影響今年營收呈現衰退；朋億累計前 11 月營收 34.58 億元，年減 14.82%。

展望明年，馬蔚看好，半導體需求熱絡，台灣晶圓代工客戶相繼擴大資本支出，投入新建廠，帶動設備、工程需求量較今年提升，預計明年在排除併入銳澤因素下，台灣營收仍有機會成長。

此外，朋億預計，明年第一季後取得銳澤過半股權，第二季開始認列營收，由於銳澤營收幾乎來自台灣，屆時台灣除自身有機成長外，也將開始享有併購紅利，有效降低中國地區營收比重。

針對朋億與銳澤後續合作，馬蔚認為，銳澤大客戶為美光 (MU-US)、台積電 (2330-TW)，僅美光是共同客戶，業務方面因銳澤專注氣體設備，朋億專注化學設備，雙方業務互補，可共同向客戶銷售，預計綜效明年下半年開始顯現。

至於中國，馬蔚坦言，儘管目前有部分半導體客戶加速建廠，但也有客戶案子進度稍緩，整體建廠進度仍尚未明朗，對於明年中國地區的展望仍保守看待。