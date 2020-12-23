〈美股早盤〉經濟數據好壞參半 主要指數小幅高開、那指平盤震盪

美國盤前公布一系列經濟數據好壞參半，主要指數週三 (23 日) 開高，道瓊工業指數漲逾 150 點或 0.5％，標普 500 指數漲 0.04％，費半漲 0.3％，那斯達克指數則於平盤震盪。

市場冀望紓困法案敲定之際，週三公布經濟數據好壞參半，美國商務部公布 11 月家庭支出月減 0.4%，為 4 月以來首度下滑，個人收入月減 1.1%，顯示疫情仍持續壓制經濟增長。

不過，上週初領失業金人數優於預期，報 80.3 萬人。11 月耐用品訂單月增 0.9%，高於市場預期的 0.5%。

川普週二 (22 日) 透過推特對跨黨派支持的 9000 億美元紓困法案表達不滿，稱應該將發放給個人的支票金額上調至 2000 美元，而非低得離譜的 600 美元，並要求國會拿掉法案中的不必要項目。

海外消息部分，英國的新冠變種病毒引發全球關注，在多國接連宣布對英國實施邊境管制措施後，英國終於在週三與法國達成協議，恢復兩國的陸海空運輸服務，但目前包含義大利、印度在內等多國仍禁止英國旅客入境。

市場關注的另一焦點為英國脫歐協議談判。來自英國的消息人士稱，脫歐貿易協議有望在週三敲定，預計歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 與英國首相強生將在週三 (23 日) 或週四 (24 日) 召開電話會議。

愛爾蘭總理 Micheal Martin 表示，雙方在漁權問題上分歧仍大，但他認為達成貿易協議的可能性大於協議破局，談判可能會持續至聖誕節過後。

截至台北時間週三 (23 日)22 時許：

道瓊指數上漲 151.74 點或 0.51%，暫報 30167.25 點

那斯達克上漲 5.48 點或 0.04%，暫報 12813.39 點

標普 500 指數上漲 13.21 點或 0.36%，暫報 3700.47 點

費半上漲 7.80 點或 0.28%，暫報 2751.77 點

台積電 ADR 上漲 0.56% 至每股 104.52 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.938%

紐約輕原油上漲 0.60% 至每桶 47.30 美元

布蘭特原油上漲 0.50% 至每桶 50.33 美元

黃金上漲 0.19% 至每盎司 1873.80 美元

美元指數下跌 0.27% 至 90.31 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 0.79％，至 37.03 美元。

輝瑞 (Pfizer) 與 BioNTech 週三宣布與美國政府達成疫苗供應協議，同意明年 7 月底向美國提供額外 1 億計新冠疫苗，使向美國出貨的疫苗總計量來到 2 億劑，美國政府將為額外 1 億劑疫苗支付 19.5 億美元。

根據供應協議，輝瑞及 BioNTech 必須在 6 月 30 日前向美國出貨至少 7000 萬劑疫苗，剩餘將在 7 月 31 日以前完成出貨。

Supernus Pharmaceuticals(SUPN-US) 早盤上漲 18.78％，至 26.75 美元。

主要開發中樞神經系統疾病藥物的美國製藥商 Supernus Pharmaceuticals 宣布，旗下治療注意力缺失過動症 (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) 的實驗性藥物 SPN-812 已達到成人三期研究的主要目標，目前 SPN-812 正在接受 FDA 審查。

麥格納國際 (MGA-US) 早盤上漲 11.14％，至 73.75 美元。

加拿大汽車零件大廠麥格納與南韓 LG 電子達成協議，將攜手創建合資公司「LG Magna e-Powertrain」，生產電動馬達、逆變器和車載充電器等電動車關鍵零件。

根據協議，麥格納將持有合資企業 49% 股份，其餘由 LG 電子持有。

每日關鍵經濟數據：

美國上週初領失業金報 80.3 萬人，預期 88 萬人，前值自 88.5 萬人上調至 89.2 萬人

美國上週續領失業金報 533.7 萬人，預期 556 萬人，前值自 550.8 萬人下調至 550.7 萬人

美國 11 月 PCE 物價指數年增率報 1.1％，預期 1.2%，前值 1.2%

美國 11 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.4％，預期 1.4%，前值 1.4%

美國 11 月耐用品訂單月增率終值報 0.9％，預期 0.5%，前值自 1.3% 上調至 1.8%

綠：美國耐用品訂單月增率，藍：美國耐用品訂單年增率 (圖：Zerohedge)

美國 10 月 FHFA 房價指數年增率報 10.2％，前值 9.1%

美國 10 月 FHFA 房價指數月增率報 1.5％，預期 0.5%，前值 1.7%

台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月新屋銷售年化總數，預期 99 萬戶，前值 99.9 萬戶

台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月新屋銷售年化月增率，預期 - 0.9%，前值 - 0.3%

台北時間晚間 23:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減樹，預期 - 220 萬桶，前值 - 313.5 萬桶

華爾街分析：

Capital Economics 高級市場經濟學家 Jonas Goltermann 表示：「明年將面臨艱難的開始，短期內市場仍將充斥許多痛苦，不過，下半年經濟有望處於全面復甦狀態，讓我們看到強勁的經濟增長。」

儘管川普對 9000 億美元紓困法案不滿，Lombard Odier 首席經濟學家 Samy Chaar 認為，以基本假設來說，這筆交易仍會完成。他稱：「要嘛通過這項法案，要嘛通過更大規模的。」

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 資深利率策略師 Lyn Graham-Taylor 表示，經濟活動放緩可能在未來幾個月內拉低殖利率，直到當疫苗促進經濟增長才開始反彈。