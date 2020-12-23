疫情持續嚴峻 經濟學家預測英國將陷入雙底衰退

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，在英國出現變種病毒，以及多國對英國航班祭出限制的情況下，經濟學家們預測英國恐在 2021 年初將再度陷入雙底衰退 (double-dip recession)。

報導中指出，英國在今年初陷入了有史以來最嚴重的衰退，經濟連續兩季技術性衰退。儘管第三季經濟出現反彈並增長了 15.5%，但並不意味著英國不再處於衰退中。有許多經濟學家認為，英國經濟將在明年年初再度陷入衰退，稱為雙底衰退。

隨著英國出現新的變種病毒，導致該國實行了更嚴格的 4 級防疫限制，在一年中最繁忙的購物季期間，許多商店被迫關閉。同時，有超過 40 國對英國發出飛航禁令，連帶影響該國貨運和某些食品向英國的運輸。另外，英國將在 1 月正式退出歐盟，並且仍尚未與歐盟達成任何貿易協議。

彭博經濟學家 Dan Hanson 表示，英國明年第一季的經濟成長將取決於防疫限制解除的程度。不過，他對政府是否願意大幅放鬆措施持懷疑態度，並認為這將使得英國經濟再次衰退。

研究公司 Heteronomics 的首席經濟學家 Philip Rush 表示，新的防疫封鎖措施很可能會延續到明年的前幾個月，恐將導致英國出現雙底衰退。

不過，其他經濟學家則不認為將會那麼嚴重。貝倫貝格銀行經濟學家改變了最初對英國經濟在 2021 年第一季增長 5.5% 的預測，但仍相信該國經濟將增長 3%。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 的經濟學家 Sanjay Raja 則表示：「我們不認為會出現雙底衰退，至少目前不會如此。不過可能性在上升中。」