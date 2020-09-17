非華為手機廠開案積極 耕興接單爆增可望倍增上看100款

隨著美方擴大管制華為，手機版圖快速挪移，測試驗證服務廠耕興 (6146-TW) 透露，近期中國其他手機品牌廠開案態度轉趨積極，耕興檢測接單爆單，全年接單可望達 100 款，較原先估的 50 款倍增，且訂單無法全面滿足，部分檢測訂單將延到明年發酵，耕興也成華為禁令下的受惠廠之一。

隨著華為禁令生效，市場認為，華為手機市占將下滑，中國其他手機品牌廠包含 OPPO、Vivo 與小米等沒有閒著，為搶占華為多出的市占率，預計推出多款新機，帶動開案量急遽成長。

耕興表示，今年各國加快 5G 建設建置，手機滲透率快速攀升，耕興上半年接單已達 50 款，達標原先年初預估，下半年進入傳統旺季，非華為手機品牌廠開案態度相當積極，全年接單量上看 100 款，有助今年營運創高，明年也可續強。

耕興 8 月營收 3.06 億元，月減 1.67%，年增 21.92%，累計前 8 月營收 22.66 億元，年增 15.35%，從年增率來看，也證實今年手機檢測需求強勁。

耕興今年手機檢測上半年已結案 30 款，全年結案量估將超過 60 款，較原本接單的 50 款還多 10 款，結案狀況隨著接單增加。

明年耕興看法也正向，公司認為，隨著 5G 毫米波滲透率提高，銷售單價可望進一步攀升，依目前 5G Sub 6 來看，單價已較 4G 提升 50%，5G 毫米波更可較 4G 倍增，看好明年隨著毫米波滲透率增加，加上今年遞延訂單，營運可望續創高。

耕興預期，明年 5G Sub 6、5G 毫米波以及 Sub 6 + 毫米波，占 5G 機款銷售比重將為七成、二成與一成，相較今年八成、一成與一成，產品結構進一步優化，有助提升獲利。

耕興第二季受惠 5G 檢測數量持續增加，加上產能復甦，獲利明顯提升，創七季新高，稅後純益 1.94 億元，季增 27.63%，年增 19.02%，每股稅後純益 2.10 元，累計上半年稅後純益 3.46 億元，年增 10.19%，每股稅後純益 3.75 元。