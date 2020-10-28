手機檢測量增加 耕興Q3每股賺2.25元創新高

耕興 (6146-TW) 今 (28) 日公告第三季財報，稅後純益 2.08 億元，季增 7.22%，年增 18.86%，每股稅後純益 2.25 元，前三季稅後純益 5.54 億元，年增 13.29%，每股稅後純益 6 元；受惠手機檢測數量增加，耕興第三季營收獲利同創高。

耕興第三季營收為 9.27 億元，季增 1.42%，年增 21.81%，毛利率 46%，季增 0.36 個百分點，年減 0.06 個百分點，營益率 30.85%，季增 2.61 個百分點，年增 2.7 個百分點，稅後純益 2.08 億元，季增 7.22%，年增 18.86%，每股稅後純益 2.25 元。

耕興前三季營收 25.77 億元，年增 16.11%，毛利率 45.15%，年增 0.26 個百分點，營益率 28.76%，年增 1.95 個百分點，稅後純益 5.54 億元，年增 13.29%，每股稅後純益 6 元。

耕興表示，第三季受惠行動通訊產品檢測案件量增加，帶動營收成長，且根據美國聯邦通信委員會 (FCC) 網站資料顯示，今年前三季美國 FCC 登錄的智慧型手機認證總件數為 691 件，其中耕興所檢測的案件共有 117 件，市占率達 16.9%，為全球第一。

展望後市，耕興認為，今年美國、歐盟、中國皆積極佈建 5G 基地台，5G 訊號覆蓋率將快速提升，帶動 5G 相關應用蓬勃發展，耕興產品涵蓋智慧型手機、筆電、路由器等終端裝置，有助耕興維持良好接單動能。