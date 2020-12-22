金管會祭大同條款 股務委外後不能再收回自辦

大同公司派為保經營權，在今 (2020) 年 6/30 自辦股東會引發爭議，金管會當時即裁處大同不得再自辦股務，金管會今 (22) 日預告修正「公開發行公司股務處理處理準則」，修正案新增三項「大同條款」。

其中，包括明訂「公司股務委外辦理後，不能再收回自辦」、「2022 年 1 月 1 日起對股務機構辦理評鑑制度」、「接受處份後的公司二個月內要完成股務事務移交作業」。

金管會證期局副局長郭佳君表示，為配合公司法、公發公司發行股票及公司債券簽證規則及民事訴訟法等規定的修正，並依據「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」規劃，研擬修正「公開發行股票公司股務處理準則」以強化股務作業的品質、中立性及提升電子投票結果的資訊透明度等措施。

修正重點包括：一、考量股務事務委由專業代辦機構辦理已為國際趨勢，為使股務單位規範的適用及管理趨於一致，明定上市櫃及興櫃公司的股務事務委外辦理者，不得收回自辦。二、明定由金管會指定的集保公司，定期辦理股務機構的評鑑制度，並自 2022 年 1 月 1 日施行。三、明訂自辦股務公司或代辦股務機構受金管會處分後，應在二個月內完成股務事務移交作業。無代辦股務機構承接或金管會認為有必要時，由集保公司指定股務機構承接。

郭佳君表示，2013 年起，證交所及櫃買中心就要求新掛牌公司，股務只能委外，由於現行規定未明訂「委外不能改為自辦」，金管會擔心未來會有人申請恢復自辦，因而明訂委外後不可收自辦，股務委外跟自辦最大差別是，委外會相對客觀。

金管會統計，目前共有 72 家公開發行公司為自辦股務，占全體上市櫃、興櫃企業比重約 3.6%，包括：14 個集團（旗下上市公司 49 家、上櫃 6 家、興櫃 1 家）、單一公司有 16 家（全為上市公司）。

此外，為提升電子投票表決結果的資訊透明度，公司或其代辦股務機構應在「股東會開會前一日」，將股東電子方式出席的股數彙整編造統計表，在電子投票平台上公告，讓股東登錄後就可看得到。